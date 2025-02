PLN suspende a uno de sus precandidatos presidenciales

El Tribunal de Alzada del Partido Liberación Nacional (PLN) suspendió por tres meses la militancia a uno de sus precandidatos presidenciales. De mantenerse en firme la decisión, no podría participar en la convención interna del 6 de abril.

Gilberth Jiménez insiste en persecución contra su candidatura

Se trata del diputado Gilberth Jiménez Siles, quien dijo que la sanción no le sorprende.

“Demuestra la persecución de las cúpulas de Liberación Nacional, en donde no aceptan que el pueblo les ha dicho ‘basta’. Hay una realidad, en la que se sienten amenazados por este ciudadano, una persona que lucha, que está a la par del pueblo”, dijo el legislador.

“Ellos, en esa desesperación, ante una situación que no tiene ni pies ni cabeza..., imagínese que un 24 de diciembre me hacen una notificación para una audiencia, con el Balcón Verde cerrado; perdóneme, si no hay una mala intención. No se hace una debida notificación”, continuó.

La sanción la impuso en un principio el Tribunal de Ética del PLN. Jiménez Siles apeló y, ahora, el Tribunal de Alzada la confirmó.

¿Por qué lo sancionaron?

La suspensión obedece a que, en noviembre del año pasado, Gilberth Jiménez dijo falsamente al medio de comunicación Trivisión que estaba presente en las inundaciones en Guanacaste. Sin embargo, cuando se le solicitó una fotografía que evidenciara su presencia, envió una imagen antigua.

Se trataba de una foto tomada en octubre del 2021 durante una gira por Legua de los Naranjo, La Uruca, Los Portugueses, Jocotal y Monterrey de Aserrí. Tan es así que la imagen estaba almacenada en el perfil de Facebook del congresista.

En aquella ocasión, Jiménez ofreció disculpas. “Falté a la verdad. Por ello, con la mano en mi corazón y el mayor arrepentimiento, pido disculpas a todos ustedes”, dijo el congresista en un video.

El artículo que se aplicó para suspenderle la militancia al diputado liberacionista es el 132 del Estatuto del PLN y el 17 del Código de Ética y Disciplina, donde dice que se aplicará sanción de suspensión de la condición de liberacionista a la persona que “no comparezca ante el Tribunal de Ética y Disciplina, y haya sido previa y debidamente citado”.

En el por tanto de la resolución, se indica que la suspensión aplica desde este martes 25 de febrero y hasta el 25 de mayo próximo.

¿Qué hará Jiménez ahora?

Gilberth Jiménez afirmó que, ahora, presentará un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y pedirá medidas cautelares contra la suspensión, para poder participar en la convención liberacionista.

La suspensión de la militancia de Jiménez también le fue notificada al secretario general del PLN, Miguel Guillén. En una carta que le había remitido el Tribunal de Ética y Disciplina, se señalaba que la decisión se tomó el 15 de enero y que quedaría en firme una vez ratificada por el Tribunal de Alzada.

El presidente del comité ejecutivo nacional del PLN, Ricardo Sancho, aseguró que respeta la decisión del Tribunal de Alzada de confirmar la suspendión ordenada por el órgano ético, pero la calificó de “inoportuna y desproporcionada”.

También aseguró que esa sanción atenta contra el proceso de la convención. “Todos deben participar, no somos ni Venezuela ni Nicaragua”, apuntó.

LEA MÁS: Gilberth Jiménez envió foto antigua para decir que estaba en inundaciones en Guanacaste