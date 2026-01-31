PLN pide al TSE reiterar prohibición de publicar encuestas este domingo

El Partido Liberación Nacional (PLN) pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reiterar a medios de comunicación, partidos políticos, empresas encuestadoras y personas particulares que está prohibido publicar encuestas o sondeos durante el periodo de veda electoral, que incluye este domingo 1.° de febrero.

El secretario general verdiblanco, Miguel Guillén, argumentó que es pertinente que el TSE reitere esta prohibición debido a que “en las últimas semanas ha habido una guerra de encuestas y sondeos, muchas de esas sin sustento, y han tendido a desinformar a la ciudadanía”.

Mensaje Miguel Guillén

Según el artículo 138 del Código Electoral, está prohibida la difusión o publicación, parcial o total, de encuestas y sondeos relacionados con procesos electorales durante los tres días inmediatos anteriores a los comicios y el propio día de las elecciones.

Los medios de comunicación que publiquen encuestas en ese periodo se exponen a multas de dos a diez salarios base. Además, la multa puede ser de hasta 50 salarios base para el partido político o a la persona que contrate propaganda electoral en medios de comunicación para ser publicada durante la veda publicitaria.

Miguel Guillén es el secretario general del Partido Liberación Nacional. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La prohibición también incluye a personas particulares o páginas de redes sociales.

“Pedimos a los magistrados que sean claros en la prohibición de divulgación en redes sociales y plataformas digitales, porque no es solo a través de los medios tradicionales que esto se transmite a la ciudadanía”, argumentó el dirigente liberacionista.

PLN entrega banderas y camisas

Guillén aclaró que la carta enviada a los magistrados del TSE no es una denuncia contra ningún partido, persona, medio de comunicación o encuestadora en particular, sino solo una solicitud de reiteración.

“Durante las últimas semanas no ha habido ningún comunicado para recordar que no se deben de publicar este tipo de herramientas, entonces vemos la necesidad de que se reitere esto previo a la elección de mañana”, indicó el verdiblanco.

El secretario general recalcó que las casas encuestadoras tienen la obligación de conocer esta prohibición, “pero aquí hay muchos intereses, hay muchas presiones”.

Guillén aseguró que si el PLN se entera de la publicación de algún sondeo o encuesta, de inmediato presentarán la denuncia formal ante el TSE.

Simpatizantes del PLN durante el debate realizado en la UCR el 19 de enero. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Por su parte, el jefe de campaña del candidato presidencial Álvaro Ramos, César Rodríguez Barrantes, afirmó que las tiendas verdiblancas condenan cualquier estrategia que viole lo establecido por el Código Electoral, por ejemplo, la realización de eventos masivos en plena veda publicitaria.

“Esas son prácticas que no avalamos, que denunciamos, y que creemos que no deben tolerarse, y la mejor manera de levantar la voz es ir a votar, el voto es la herramienta de protesta más útil que tenemos en el contexto actual, no solo para sanar la herida populista que hoy padecemos, sino para recuperar la esperanza, la tranquilidad y la justicia social que se ha visto disminuida”, declaró Rodríguez.