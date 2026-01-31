Política

PLN pide al TSE reiterar prohibición de publicar encuestas este domingo

Código Electoral dispone sanciones para medios de comunicación, partidos políticos, empresas encuestadoras o personas particulares que publiquen sondeos o encuestas durante la veda electoral, que incluye este sábado y domingo

Por Roger Bolaños Vargas y Lucía Astorga

El Partido Liberación Nacional (PLN) pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reiterar a medios de comunicación, partidos políticos, empresas encuestadoras y personas particulares que está prohibido publicar encuestas o sondeos durante el periodo de veda electoral, que incluye este domingo 1.° de febrero.








