Política

PLN exige a comisión que investiga presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado rendir informe a tiempo

Fracción del PLN manifestó su preocupación de que dicho órgano legislativo no concluya a tiempo sus labores de investigación

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Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
El PLN manifestó su preocupación de que a la comisión investigadora de la denuncia sobre abuso sexual de parte de Fabricio Alvarado no le dé tiempo y no se pueda conocer la denuncia en el plenario, antes de que terminen labores. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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