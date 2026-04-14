PLN exige a comisión que investiga presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado rendir informe a tiempo

El PLN manifestó su preocupación de que a la comisión investigadora de la denuncia sobre abuso sexual de parte de Fabricio Alvarado no le dé tiempo y no se pueda conocer la denuncia en el plenario, antes de que terminen labores.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) exigió este martes, a través de un comunicado, que la comisión encargada de investigar la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual, rinda su informe dentro del plazo que le fue encomendado.

La bancada liberacionista manifestó su preocupación porque ese órgano tiene como plazo para tomar una decisión este viernes 17 de abril; sin embargo, apenas el viernes pasado realizó su tercera sesión, en la que tomó el testimonio de la denunciante, la exdiputada Marulin Azofeifa, así como tres testigos.

Todavía están pendientes los testimonios de un testigo más y el descargo del denunciado, quien precisamente solicitó suspender la sesión de este martes por la noche.

El PLN cuestionó que a la comisión le queda muy poco tiempo para rendir su informe y que el plenario tendría un margen extremadamente reducido para conocer el informe, o los informes, así como tomar una resolución antes de que se acabe el periodo constitucional, el próximo 30 de abril.

De hecho, los jefes de fracción tomaron el acuerdo de realizar la última sesión del plenario de este periodo el martes 28 de abril.

En su comunicado, el PLN instó con vehemencia a la comisión a concluir con sus labores asignadas y remitir su informe dentro del plazo de reglamento, para que el plenario pueda tomar una decisión.

Adicionalmente, Liberación pide “que se deje constancia, con hechos y con forma, de que esta es la primera vez que se aplica este tipo de procedimiento legislativo, y por tanto el país requiere un precedente contundente: rigurosidad, debido proceso, respeto, y una respuesta institucional a la altura”.

Liberación también aseguró que su pronunciamiento no busca personalizar el asunto, ni adelantar criterio sobre el fondo, sino exigir que la comisión y el Congreso cumpla con su deber de “investigar con rigor, concluir a tiempo y permitir que el plenario resuelva”.