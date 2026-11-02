AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

PLN denuncia ‘juicio político’ contra magistrada Patricia Solano y cuestiona selectividad del PPSO al abrir investigaciones

Los diputados Eder Hernández y Salvador Padilla acusaron al oficialismo de instrumentalizar una comisión legislativa contra la magistrada y cuestionaron el rechazo a investigar un crédito del actual embajador ante la ONU

Patricia Solano en audiencia ante comisión de Ingreso y Gasto Público
Salvador Padilla, diputado del PLN, presentó una moción para investigar el crédito otorgado por el Banco Nacional a Boris Marchegiani, pero que fue rechazada por el oficialista PPSO. Mayela López
Lucía Astorga

Los diputados Eder Hernández y Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), criticaron la investigación que abrió el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) contra la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, por un crédito de ¢128 millones, a pocos días de que el plenario legislativo vote sobre su reelección.

Igualmente, reprocharon la celeridad con que actuó la Comisión de Ingreso y Gasto Público para impulsar la pesquisa, mientras rechazó investigar un crédito de más de $8,3 millones otorgado por el Banco Nacional a Boris Marchegiani, actual embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU) y financista del PPSO.

Hernández calificó la investigación contra Solano como un “juicio político” y cuestionó que la comisión legislativa se utilizara para indagar sobre un crédito privado concedido por la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud).