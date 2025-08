Pilar Cisneros revela detalles de su salida como líder del comando chavista y habla sobre una figura en la que no confía

Pocas horas después de renunciar al liderazgo que había asumido dentro del comando de la alianza chavista que ella misma convocó, la diputada Pilar Cisneros respondió varias preguntas de La Nación sobre la decisión de salirse de ese cargo.

Además, la vocera de la fracción del gobierno hizo comentarios sobre una figura que intenta acercarse al Partido Pueblo Soberano (PPSO), a quien ella no tolera ni en lo más mínimo.

Cisneros afirma ahora que haber asumido ese liderazgo y esa convocatoria puede haber sido un error de cálculo, porque alega que el tiempo no le da, con jornadas parlamentarias de 14 horas o más.

Pese a las dudas que causan sus argumentos sobre cansancio por exceso de trabajo, luego de haber liderado activamente la escogencia del PPSO como vehículo electoral para el chavismo, Pilar Cisneros niega que haya otras razones.

De hecho, la congresista rechaza que deje el cargo por reparos sobre la candidatura de Laura Fernández que manifestó en su momento, o la presencia de Calixto Chaves y su intención de asesorar a la exministra.

Ahora, luego de ser anunciada días atrás como la cabeza del comando chavista, Pilar Cisneros asegura que puede haber cometido un error de cálculo.

“El tiempo no me iba a dar. No me da. Termina plenario, voy a reunión de jefes, luego plenario otra vez, luego Comisión de Seguridad. Estoy saliendo a las 9 de la noche, no voy a llegar a mi casa a las 9:30 p. m. a pensar. Al día siguiente, entro a las 6 a. m., lo que significa que me tengo que levantar a las 5 a. m.”, argumentó.

La vocera del gobierno alegó que ya no es una niña, pues está a punto de cumplir 72 años, y enfatizó que no tiene tiempo para generar ideas. “Yo voy a estar en el comando, pero no lo voy a estar liderando”, agregó.

Tampoco sabe aún cuáles serán sus funciones ni la frecuencia con que se reunirá, pues adujo que ni siquiera empieza aún la campaña electoral, oficialmente.

Cisneros sobre Calixto Chaves: ‘No merece mi confianza’

A Cisneros se le consultó si la presencia de Calixto Chaves, asesor ad honórem de Rodrigo Chaves, en el lanzamiento de la campaña de Laura Fernández y su intención de asesorarla, la ahuyentaron del liderazgo en ese comando.

La vocera chavista aseguró que las declaraciones de Calixto Chaves sobre la asesoría a la candidata fueron desmentidas y enfatizó que su relación con el asesor presidencial es cero.

“No sé si en el mundo imaginario de él se imagina esa cercanía. No me merece ninguna confianza. Es una persona con la cual no me siento cómoda, no me siento bien. ¿Por qué me voy a tener que rozar con gente que no me siento cómoda, ni bien?“, contestó Cisneros.

Frente a la vehemencia con que la jefa oficialista rechaza la figura y cualquier cercanía de Calixto Chaves, rechazó responderle a La Nación qué hizo el asesor presidencial para que ella no le tenga confianza.

“Es una cosa que tengo, muy interna, mía. Pero simple y llanamente no tengo obligación de estar alrededor de gente que no me hace sentirme bien”, señaló.

Cisneros agregó que no le ha hecho comentarios ni recomendaciones a Laura Fernández sobre esa cercanía o intención de Calixto Chaves de acercársele.