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Política

Patricia Solano califica de ilegal investigación abierta en su contra por Pueblo Soberano respecto a préstamo de ¢128 millones

La magistrada y presidenta de la Sala III denunció que ha sido blanco de ataques y advierte que llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer las intromisiones denunciadas

La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, cuestionó la legalidad de la investigación abierta en su contra por el PPSO.
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, cuestionó la legalidad de la investigación abierta en su contra por el PPSO. Mayela López
Lucía Astorga

La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, afirmó este lunes que es ilegal la investigación abierta en su contra por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La pesquisa gira en torno a un préstamo de ¢128 millones que la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) otorgado a la magistrada y que se habría destinao a la construcción de una vivienda en el cantón de Parrita, Puntarenas.

Solano sostuvo que la pesquisa excede las competencias de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, pues, según argumentó, ese órgano debe limitar sus investigaciones a asuntos relacionados con la hacienda pública y no a créditos concedidos por entes privados, sujetos a las normas del derecho civil.