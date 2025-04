Organizador de marcha contra el fiscal y Jonathan Acuña cruzan reclamos en pasillo de la Asamblea

El líder cooperativista Freddy González, organizador de la marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, protagonizó este martes un intercambio de reclamos con el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, en uno de los pasillos de la Asamblea Legislativa.

González asistió al Congreso tras ser convocado por la comisión especial que investiga presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Entre los temas que analizan los diputados se encuentra el Caso Barrenador, relacionado con presuntos sobreprecios en contratos adjudicados a 10 cooperativas de salud, para la administración de 138 Ebáis.

El cruce de palabras ocurrió cuando González salió de la sala, luego de que la comisión no pudiera sesionar por falta de cuórum, y se encontró de frente con Acuña, quien se dirigía a la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.

El líder cooperativista relató a La Nación que fue él quien inició el cruce de palabras con el legislador. “Ese señor ni siquiera me conocía, yo fui el que me presenté”, dijo.

“Le dije: ‘Diputado, la vez pasada vine y le dejé unos documentos aquí. Usted dice que yo soy un sinvergüenza, pero déjeme decirle que la próxima vez que usted se refiera a mí o a mi familia, tenga la gentileza de, por favor, hacerlo donde yo esté, para tener chance de defenderme’”, contó González.

El líder cooperativista Freddy González (de espaldas) protagonizó un encontronazo con el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, en el piso -1 de la Asamblea Legislativa. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Origen del encontronazo

Por su parte, Acuña afirmó que tenía pleno conocimiento de que se trataba del líder cooperativista cuando se lo encontró en el piso -1 de la Asamblea Legislativa. “Tengo bastante claro su largo historial de contactos políticos y señalamientos por anomalías en su accionar”, agregó.

El frenteamplista aseguró haberle pedido explicaciones a González sobre cómo obtuvo la autorización para ingresar al Congreso el pasado 26 de marzo, para dejar en su despacho copias de varios sobreseimientos emitidos por instancias judiciales. Según el dirigente cooperativista, esos documentos prueban que no ha sido condenado por ningún delito.

“Se molestó mucho, a partir de eso me dijo que si yo voy a hablar de él que lo haga de frente. Yo le dije que qué más de frente quiere si me he levantado a hacerlo, y voy a seguirlo haciendo, públicamente, a poner el video en redes y que todo mundo se de cuenta qué es lo que yo opino sobre su accionar”, mencionó.

Jonathan Acuña da su versión sobre encontronazo con Freddy González

Autorizado por Karla Granados, gerente general del Congreso, González también acudió a entregar los documentos en los despachos de la presidencia legislativa, para que los tengan Rodrigo Arias, y la oficina de la jefa oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.

Acuña también recordó que González descuenta una sanción que le impuso la Contraloría General de la República (CGR), que lo mantiene inhabilitado para ejercer cargos públicos. El castigo fue por cinco años, de los cuales le quedan pendientes un año y varios meses.

González reconoció públicamente que la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa) pagó la alimentación y más de un centenar de buses para la marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, incluido el autobús que movilizó a los ministros desde Casa Presidencial, el pasado 18 de marzo.

Desde el 4 de febrero, González se allanó al castigo de la Contraloría y ese mismo día se apartó de su puesto como presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

González pide respeto

Freddy González y Jonathan Acuña coincidieron en uno de los pasadillos del Congreso, luego que el diputado frenteamplista cuestionara la cercanía del dirigente cooperativo con el gobierno del presidente Rodrigo Chaves. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

González alegó que fue al despacho de Acuña porque este prácticamente aseguró que el presidente Chaves había ido a la marcha con un delincuente. “Tuve que llevarle todos los sobreseimientos míos, que he tenido a lo largo de mi carrera, para que sepa quién soy yo”, subrayó.

El representante cooperativo negó que el encuentro haya sido un “desagravio” y calificó de respetuosa la actitud del diputado.

“Simplemente que es importante que la gente tenga respeto por las personas (...) cuando alguien te quiere tratar de delincuente, yo creo que se pasa de la raya”, destacó.

Por su parte, Acuña aseguró que continuará con los cuestionamientos “de un señor que incluso está suspendido de poder ocupar cargos públicos y que luego va y organiza una marcha supuestamente para combatir a corruptos. Tengo yo bastantes dudas de que tenga alguna entereza ética un señor en esas condiciones para hacer eso”.