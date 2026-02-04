OEA sale en defensa del TSE tras rumores que circulan en redes sociales; estas fueron las palabras del jefe de la misión

La OEA respaldó la labor del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en las elecciones del 2026 en Costa Rica y confirmó el uso del sistema correcto de transmisión de resultados preliminares, después de que surgieran en redes sociales rumores de que se usó un método distinto al empleado en los simularos previos a los comicios.

El TSE compartió las declaraciones de Ope Pasquet, jefe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicadas en su cuenta de X (antes Twitter): “La Misión de la OEA en Costa Rica destacó la labor del TSE por ofrecer resultados claros, transparentes y precisos la noche de la elección. No reportó fallas en la transmisión y confirmó que se usó el mismo sistema probado en cinco simulacros exitosos“.

El TSE calificó de “malintencionadas” las publicaciones en redes sociales “que han intentado desinformar sobre el alcance e intención de este informe preliminar”.

El Tribunal destacó que el ente internacional resaltó que “Costa Rica es una democracia ejemplar”, que convierte al proceso electoral costarricense en un “modelo regional a seguir”.

La OEA visitó el país con el objetivo de observar y acompañar el proceso electoral, así como evaluar el desarrollo de la jornada de votación y la labor de las autoridades electorales. La delegación estuvo integrada por 27 observadores de 15 países.