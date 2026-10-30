Octubre sacude el gabinete de Laura Fernández; sector de diplomacia y comercio exterior es el más golpeado por las salidas

Octubre se convirtió en el mes con más salidas registradas en el equipo de gobierno de Laura Fernández, con tres movimientos en menos de cuatro semanas: la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y las renuncias de la vicecanciller Adriana Bolaños y del viceministro del MEIC, Christian Rucavado. También se anunció la salida de Laura López, gerente general de Procomer.

Los cambios acumulados desde el inicio de la administración señalan al sector diplomático y comercial como el más afectado entre las instituciones con movimientos registrados. Cancillería suma dos salidas, las de Manuel Tovar y Bolaños, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) registran una cada uno.

La destitución de Tovar, como canciller de la República y anunciada en setiembre, completa las cuatro salidas del sector, tres de ellas concentradas en octubre.

La rotación comenzó apenas 53 días después de que Fernández asumiera la Presidencia, cuando Roy Thompson renunció al cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Desde entonces, los cambios han alcanzado distintos niveles de la estructura gubernamental: de las nueve salidas registradas, tres corresponden a ministros, cinco a viceministros y una a la gerencia general de Procomer.

Dos ministros fueron cesados por Laura Fernández

Tovar y Trejos comparten que fueron la dupla que estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior durante el gobierno de Rodrigo Chaves, como ministro y viceministra, respectivamente. (Diseño Canva /La Nación)

Dos de las salidas de mayor jerarquía del registro corresponden a destituciones decididas por Fernández: las de Manuel Tovar e Indiana Trejos. En ambos casos, la presidenta justificó su decisión a partir de la actuación de los jerarcas en asuntos que consideró relevantes para la conducción del gobierno.

Tovar fue destituido tras su participación en la reunión del Escudo de las Américas, sobre la cual Fernández afirmó que no había sido informada. En el caso de Trejos, la mandataria cuestionó que los sectores productivos no hubieran recibido el texto íntegro del Acuerdo Transpacífico, pese a que, según dijo, había instruido a la ministra para que lo compartiera. La destitución estuvo acompañada por la decisión de frenar la firma del tratado y archivarlo.

Figuras del “gobierno de la continuidad”

Tovar, Trejos y López también encarnaban la continuidad con la administración anterior que Laura Fernández defendió durante la campaña electoral. Los tres formaron parte del gobierno de Rodrigo Chaves.

Tovar había encabezado el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) durante los cuatro años del gobierno anterior y fue uno de los tres ministros que permanecieron en sus cargos durante todo ese período, junto con Gerald Campos, quien pasó del Ministerio de Justicia y Paz al de Seguridad Pública, y Yorleny León, quien se mantuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Humano.

Trejos, por su parte, se incorporó a la jerarquía de Comex en octubre de 2023, cuando asumió como viceministra y presidenta del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio. López también había ocupado la gerencia general de Procomer desde setiembre de 2023.

Relevos en Trabajo y Cancillería también provocaron cambios

Los cambios de jerarcas también tuvieron un efecto dominó en el MTSS y Cancillería. En Trabajo, la llegada de Mercedes Flores como ministra estuvo acompañada por la salida de la viceministra Stephanie Chandler.

En Relaciones Exeriores, Adriana Bolaños dejó el viceminiserio de Asuntos Multilaterale tras el nombramiento de Ana Elena Pinto, quien se convirtió en la primera diplomática de carrera en dirigir la Cancillería de Costa Rica.

Aunque las salidas que tuvieron mayor repercusión pública fueron las destituciones ordenadas directamente por la presidenta Laura Fernández, la mayoría de los jerarcas que dejaron sus cargos alegaron razones personales o profesionales para apartarse.

Ese fue el caso de Roy Thompson, quien justificó su renuncia al MTS por falta de tiempo. Posteriormente, la viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), Sofía Ramírez, comunicó el cierre de un ciclo profesional y su interés en asumir nuevos retos. Por su parte, el viceministro administrativo de Agricultura, Julián Arias, atribuyó su renuncia a motivos personales. La gerente general de Procomer, Laura López, también señaló razones personales para dejar el cargo.

En el caso del viceministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Christian Rucavado, no se comunicó cuál fue la motivación.

Gobierno de Chaves estuvo marcado por una alta rotación

Aunque todavía es temprano para determinar si la administración de Laura Fernández mantendrá este ritmo de cambios, el gobierno de Rodrigo Chaves ofrece un antecedente de alta rotación en los puestos de confianza. Una de las características de su cuatrienio fue la inestabilidad en el gabinete, que al final del mandato estaba integrado por un equipo muy distinto al que presentó al asumir la Presidencia.

De las 23 carteras ministeriales, apenas seis mantuvieron a la misma persona al frente durante los cuatro años: Arnoldo André, en Relaciones Exteriores; Gerald Campos, en Justicia y Paz; Franz Tattenbach, en Ambiente y Energía; Manuel Tovar, en Comercio Exterior; Yorleny León, en Desarrollo Humano e Inclusión Social, y William Rodríguez, en Turismo.

Esto significa que 17 ministerios, el 74% del total, tuvieron al menos un cambio de jerarca durante el cuatrienio. En conjunto, se contabilizaron más de 40 nombramientos ministeriales, una cifra que evidencia la frecuencia de los relevos en el gabinete.

La rotación también alcanzó a las presidencias ejecutivas: de 20 puestos, solo cinco conservaron a la misma persona durante los cuatro años.