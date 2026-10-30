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Política

Octubre sacude el gabinete de Laura Fernández; sector de diplomacia y comercio exterior es el más golpeado por las salidas

Tres de los cuatro movimientos registrados en octubre estuvieron vinculados con el sector diplomático y comercial, el más afectado por los cambios en el equipo de gobierno

Nueve jerarcas han dejado sus cargos en el inicio del gobierno de Laura Fernández.
Nueve jerarcas han dejado sus cargos en el inicio del gobierno de Laura Fernández. Creado con Gemini
Lucía Astorga

Octubre se convirtió en el mes con más salidas registradas en el equipo de gobierno de Laura Fernández, con tres movimientos en menos de cuatro semanas: la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y las renuncias de la vicecanciller Adriana Bolaños y del viceministro del MEIC, Christian Rucavado. También se anunció la salida de Laura López, gerente general de Procomer.

Los cambios acumulados desde el inicio de la administración señalan al sector diplomático y comercial como el más afectado entre las instituciones con movimientos registrados. Cancillería suma dos salidas, las de Manuel Tovar y Bolaños, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) registran una cada uno.