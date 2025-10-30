Política

Nueva ley obligará a Hacienda a publicar lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias

Proyecto que exige la publicación anual de la lista de grandes contribuyentes con cero ganancias fue aprobado en segundo debate.

Por Aarón Sequeira
En la imagen la fachada del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda deberá publicar la lista de los grandes contribuyentes que reportan cero ganancias en un plazo de 12 meses a partir de la vigencia de la ley aprobada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

