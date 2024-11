Nogui Acosta: ¿Cuál es la educación que necesitamos? No es la que tenemos hoy

Para el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, la discusión sobre el fortalecimiento de la educación se ha desviado de lo importante. El jerarca cuestiona que el debate nacional esté centrado en la asignación presupuestaria del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), y no en las reformas que el sistema necesita para cumplir con las demandas del futuro.

“La educación que tenemos que discutir no es la educación que tenemos hoy. Es cuál es la educación que necesitamos para el siguiente decenio. Bueno, eso no lo estamos haciendo y solo decimos el 8%”, afirmó Acosta en entrevista con La Nación.

Aspectos de fondo como el rol de los docentes en el proceso educativo y las habilidades que deben adquirir los estudiantes, durante sus años de formación, son algunos de los aspectos que el ministro considera no se están analizando.

“La pregunta es qué habilidades tienen que tener los chicos hoy cuando salen (del sistema eduactivo), porque ya nos agarró tarde. ¿Cómo puedo yo reconstruir la capacidad de los sistemas para darle la educación que se necesita para el siguiente siglo?”

“Usted a un muchacho no le puede enseñar el último año; usted tiene que modificar toda la malla curricular para que el que entra hoy sea capaz de salir dentro de 13 años, aproximadamente, con las habilidades. Ya se nos pasó, usted ve el mundo de hoy y las habilidades que necesitan no se consiguen en un año o en dos años; se necesita ir construyendo todo eso”, declaró el jerarca.

Discutir estos aspectos es fundamental para Acosta, ya que a partir de ellos el país podrá determinar “cuánto cuesta eso” y si el modelo que tenemos mantiene su pertinencia o si se debe avanzar hacia un diseño diferente.

El jerarca también insistió en la importancia de revisar si las universidades públicas cumplen con su rol. Mecionó que es necesario saber cuál es la demanda laboral de ingenieros que tiene el país y comparar cuántos de estos profesionales gradúan la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico (Tec), respecto a las universidades privadas

“Porque a mí, realmente, me asusta cuando usted ve las ferias de empleo y los muchachos que llegan ahí no consiguen trabajo, porque no tienen las habilidades que requiere la industria hoy. Ese es un problema”, agregó.

El 8% del PIB para educación se aprobó mediante una reforma al artículo 78 de la Constitución en 2011, durante la administración de Laura Chinchilla. La intención era asegurarlo a partir del 2014, pero no ha sido posible.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aseguró que el país debe hacer una revisión de la educación pública. Foto: (Alonso Tenorio)

Aspiración y falacia, así describe Nogui Acosta el 8%

Pese a las críticas desde la Asamble Legislativa y otros sectores de la sociedad, Acosta mantiene una posición crítica sobre la disposición constitucional del 8% como aporte mínimo para la educación.

“Aspiración” y “falacia” son algunos de los términos usados por el jerarca para definir este rubro, cuya sumatoria debe considerar todos los recursos que se destinan al Ministerio de Educación Pública (MEP), al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Argumentó que el 8% “fue construido en un momento en el que no existían los recursos ni se prevía que existieran. Insistió en que usar el PIB tiene un problema de fondo, y es que la recaudación de impuestos no necesariamente está relacionada con el PIB. “¿Qué es lo que ocurre? Estamos demandando al Estado algo que ni siquiera recauda”, dijo.

“Creamos ese 8% sin darle un solo cinco al Estado. Le dijimos: ‘Anda a ver cómo haces, pero yo el 8% ya se lo apruebo aquí en la Constitución’, y lo aprobó la Asamblea Legislativa. ¿Alguien le preguntó al Ministerio de Hacienda si tenía esa capacidad, o por lo menos tuvo la visión de ver hacia dónde íbamos?”, cuestionó.

El titular de Hacienda afirmó que la recaudación de impuestos llega a un 14% del PIB, por lo que dedicar un 8% a la educación deja muy poco margen para la inversión social del gobierno.

Además, debatió que el país siga construyendo escuelas, pese a la baja tasa de natalidad y a que 20 de estos centros educativos cierran anualmente por no tener la suficiente población. “¿Cómo vamos a darle el 8% a educación?”