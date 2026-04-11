Ministro de Educación clama por desterrar la violencia de las aulas: ‘Esa batalla se libra todos los días’

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, dijo que la violencia debe ser desterrada de las aulas y que se debe combatir con educación.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, clamó por desterrar la violencia de las aulas costarricenses, durante su discurso en los actos de conmemoración de los 170 años de la Batalla de Rivas, en el parque Juan Santamaría, en el centro de Alajuela.

Frente a varias decenas de estudiantes que desfilaron este 11 de abril, así como docentes encargados de las bandas escolares, Sánchez aseguró que la violencia no es un problema aislado de una o unas cuantas comunidades.

“Es una amenaza para el país. Costa Rica no puede tolerar la violencia en nuestros centros educativos. Hoy, la educación es la principal línea de defensa de nuestra libertad”, aseguró el jerarca.

En un discurso que dio después del alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, y de previo a los cuestionamientos que lanzó la vicepresidenta de la República, Mary Munive, por la ausencia de diputados, Leonardo Sánchez hizo un llamado a los docentes y a los estudiantes presentes.

“La batalla más importante ya no está en Rivas, sino en cada aula de Costa Rica. Esa batalla se libra todos los días, en cada decisión, en cada estudiante que elige aprender y no rendirse, cada docente que, pese a todo, sigue enseñando y cada familia que decide formar con valores”, dijo el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP).

‘No tomen de tonto al costarricense’

A Leonardo Sánchez lo precedió el mensaje de un joven colegial, Sebastián Cascante Alvarado, del Colegio Redentorista San Alfonso.

En su intervención, el joven destacó que el personaje de Juan Santamaría era ordinario, un albañil, y no sabía que se convertiría en una figura extraordinaria, después de participar en la guerra contra los filibusteros estadounidenses, en la batalla de Rivas, ciudad de Nicaragua, en 1856.

El joven Sebastián Cascante, del Colegio Redentorista, advirtió a los jerarcas gubernamentales que no agarren de tontos a los costarricenses. (Cortesía del MEP/La Nación)

“Nuestra generación libra una lucha contra enemigos invisibles que se apoderan del pensamiento crítico y del amor por nuestra identidad nacional”, dijo Cascante.

Añadió que el 11 de abril es un día para recordar que se debe mantener en alto el coraje y el liderazgo de los costarricenses.

Además, les mandó un mensaje a todos los líderes del país, desde el “más pequeño hasta el más grande”: “Hoy les digo que no utilicen a Costa Rica para enriquecerse, sino que sirvan al trabajador y ejerzan el poder con humildad y respeto, como siempre debe ser. No jueguen ni tomen de tonto al costarricense”.