Política

Ministro de Educación clama por desterrar la violencia de las aulas: ‘Esa batalla se libra todos los días’

Leonardo Sánchez hizo un llamado a estudiantes y docentes, en actos de conmemoración de la Batalla de Rivas

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Por Aarón Sequeira
Leonardo Sánchez, Sebastián Cascante
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, dijo que la violencia debe ser desterrada de las aulas y que se debe combatir con educación. (Cortesía del MEP/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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