Política

Migración habilita opción para regularizar a solicitantes de refugio de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia

El nuevo estatus temporal busca ordenar la situación de miles de migrantes y reducir el rezago en el sistema de refugio

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Por Lucía Astorga
Lic Martha Vindas González, DIMEX
El beneficio puede ser solicitado por quienes tienen solicitudes de refugio en curso, y a quienes se previamente se les haya negado el estatus. (Marvin Caravaca)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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