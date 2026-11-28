La Dirección General de Migración y Extranjería admitió que la orden de rechazar el ingreso a Costa Rica de Francesca Albanese provino del ministro y viceministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. La alerta fue emitida el 28 de febrero del 2026, dos días después de que la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobara el doctorado honoris causa para Albanese.

“Al momento de realizar el control migratorio se logró verificar en los Sistemas informáticos de Control de Entradas de esta Dirección General, el registro de la alerta número 18582, que indica: “Rechazar, denegar el ingreso al país, cuenta con alerta en USA (Estados Unidos) por vínculo directo por actos terroristas, aplicar art.61 inc4 por Seguridad Nacional.

“No debe ingresar con instrucción del ministro y viceministro del MGP ; llamar a los teléfonos (aparecen dos números a nombre de Berny Barquero y Edwin Miranda)“, dice el documento dirigido a la Sala Constitucional y firmado precisamente por Barquero y Miranda, director a. i. de Migración y director de la Policía de Migración, respectivamente.

El 26 de febrero pasado, el Consejo Universitario (CU) de la UCR aprobó de forma unánime otorgar el máximo reconocimiento a Albanese , el honoris causa. Un día después, este diario informó de la decisión de esa casa superior de estudios.

Según el documento al que tuvo acceso La Nación, l a alerta contra Albanese se generó el 28 de febrero del 2026 por instrucción del entonces ministro y viceministro de Gobernación y Policía . Aunque el registro no identifica a los jerarcas por sus nombres ni especifica el ministerio —únicamente consigna las siglas MGP—, la referencia correspondería a esa cartera, que para entonces estaba encabezada por Mario Zamora y tenía como viceministro a Omer Badilla.

Es decir, la alerta surgió dos días después que la UCR aprobará el reconocimiento para Albanese. El aviso se mantendrá por alrededor de 874 años, dado que indica que vence el 1.° de enero del año 2900.

Albanese logró salir del aeropuerto tras día y medio retenida en ese lugar por Migración, gracias a una medida cautelar urgentísima dictada por la Sala Constitucional. Pasó la noche en un hotel cercano.

Ella ingresó a Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, el acto para otorgarle el reconocimiento se llevó a cabo este viernes en el Aula Magna de la UCR, pero en ausencia de la jurista, quien permanecía en una sala de espera del aeropuerto, en Alajuela.

Migración emitió la alerta contra Albanese dos días después que la UCR anunciara su honoris causa. (Cortesía LN/La Nación)

La Nación remitió consultas a la Dirección de Migración. Se está a la espera de respuestas.

Criterio de EE. UU. fue determinante

En el informe rendido por Migración a la Sala Constitucional, los directores admiten que el rechazo contra Albanese se relaciona con la inclusión de la relatora en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

“Concretamente el impedimento de ingreso de interés -tal como lo indica la recurrente- está relacionado con la inclusión del nombre de la amparada en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC, por lo que solicita requerir el acto administrativo y sus antecedentes para establecer los motivos reales de la medida, así como en información conocida sobre la participación de la señora Albanese en organizaciones terroristas”, dice el documento.

Según Migración, “conoce a fondo la situación” de Albanese por información recibida de manera “confidencial”. “Esa información proviene de la cooperación policial nacional e internacional que la Administración mantiene en ejercicio de sus competencias de control migratorio y de resguardo de la seguridad del Estado”, apuntan.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sancionó en 2025 a Albanese. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

¿Por qué la sancionó Rubio?

En julio del 2025, Albanese fue sancionada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por sus “actividades sesgadas y maliciosas” al acusar a empresas de EE.UU. de beneficiarse de la guerra en Gaza, donde Albanese ha denunciado que Israel comete un genocidio.

En un mensaje en la red social X, Rubio denunció “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para incitar a la Corte Penal Internacional a tomar medidas contra funcionarios, empresas y directivos de Estados Unidos e israelíes”, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En ese momento, la ONU exhortó a Estados Unidos a “levantar rápidamente las sanciones” contra Albanese. La experta ha arremetido contra las políticas de Israel en Gaza y contra el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre todo cuando en febrero del 2025 anunció que tomaría el control de la Franja de Gaza y reubicaría a sus habitantes en otros lugares.

Las sanciones son “una advertencia a cualquiera que se atreva a defender el derecho internacional y los derechos humanos, la justicia y la libertad”, sostuvo Albanese en ese momento.

En mayo pasado, un tribunal de Estados Unidos suspendió las sanciones que le impuso el gobierno de Donald Trump. Días después, ese país retiró las sanciones contra Albanese.

Sin embargo, el 27 de mayo, Estados Unidos la volvió a incluir en la lista de personas sancionadas por la OFAC. En junio pasado, según reporte de medios internacionales, un tribunal de apelación mantuvo las sanciones.

La batalla legal en ese país norteamericano continúa en la actualidad.

Trump ha mantenido una relación estrecha con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ha sancionado a quien cuestione las acciones israelíes en Gaza. (JIM WATSON/AFP)

En la lista, Trump ha agregado a diferentes personas que han cuestionado las acciones israelíes en Gaza. Por ejemplo, incluyó a todos los jueces de la Corte Penal Internacional, que extendió una orden de captura contra Netanyahu por delitos de lesa humanidad cometidos contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Migración alega ‘falta de jurisdicción’ de la Sala Constitucional para resolver caso

En el escrito, Migración sostuvo que la Sala Constitucional no debe resolver el fondo del rechazo de ingreso de Francesca Albanese, pues considera que se trata de una discusión de mera legalidad administrativa y no de una lesión de derechos fundamentales.

Según la institución, determinar si los hechos justificaban aplicar los impedimentos de ingreso establecidos en el artículo 61 de la Ley General de Migración y Extranjería requiere valorar pruebas e indicios, una labor que, según su criterio, corresponde a las autoridades administrativas y, eventualmente, a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Dirección argumentó que la Sala no debe sustituir el criterio técnico de Migración sobre asuntos de seguridad nacional ni asumir la función del Poder Ejecutivo de decidir quién puede ingresar al territorio costarricense.

No obstante, reconoció que el tribunal constitucional puede revisar las actuaciones administrativas para verificar que no exista arbitrariedad, que la decisión esté motivada y que se hayan respetado las garantías correspondientes.

Francesca Albanese se encuentra en México tras su accidentado paso por Costa Rica. (CARL DE SOUZA/AFP)

Migración no reconoció privilegios diplomáticos para Albanese

Sobre las inmunidades de Naciones Unidas (ONU), Migración afirmó que Albanese no estaba protegida por esos privilegios porque su visita a Costa Rica no correspondía a una misión oficial del organismo internacional, sino a un viaje personal para recibir un doctorado honoris causa de la UCR. Añadió que no consta que viajara con fondos de la ONU, pasaporte oficial ni un certificado que acreditara una misión oficial.

La institución también señaló que, según su interpretación, los relatores especiales no forman parte del personal permanente de Naciones Unidas, sino que son expertos o peritos.

La Dirección justificó que la medida aplicada a Francesca Albanese no constituye una privación de libertad, sino un acto administrativo de rechazo en frontera respaldado por la soberanía del Estado.

Sin embargo, esa explicación deja de lado que Albanese permanecía en el aeropuerto porque las autoridades nacionales le impedían ingresar al territorio nacional y estaba sujeta a un procedimiento para devolverla a otro país.