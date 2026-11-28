La Sala Constitucional intervino al filo de la medianoche del viernes para asegurarse de que la Dirección de General Migración y Extranjería acatara la orden de trasladar a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, a un hotel cercano al aeropuerto Juan Santamaría.

A las 11:35 p. m., un letrado del Tribunal llamó a Migración para verificar el cumplimiento de la medica cautelar dictada por la magistrada Anamari Garro casi cinco horas antes, a las 6:50 p. m., con motivo de un recurso de habeas corpus.

Magistrada Anamari Garro Vargas, de la Sala Constitucional.

En la llamada a la institución recurrida, el letrado Marcelo Chavarría Agüero obtuvo como respuesta que “estaban resolviéndola” (la medida cautelar).

Esto motivó a la magistrada Garro a dictar un nuevo auto, a las 12:58 a. m. del sábado 28 de noviembre, en el que previno a Migración que debía cumplir la resolución judicial.

La orden de la magistrada fue la siguiente: “Se le previene a Berny Alonso Barquero Castro y a Edwin José Miranda Hernández, en sus respectivas condiciones de director general en ejercicio y de director de la Policía Profesional, ambos de la Dirección General de Migración y Extranjería, o a quienes ocupen esos cargos, informar a esta Sala sobre la ejecución de lo dispuesto en la citada resolución, relativa al traslado de la amparada a un hotel”.

No obstante, la entidad gubernamental había acatado la medida cautelar 47 minutos antes, a las 12:11 a. m., según confirmó el director de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica (Oaice-UCR), Luis Mora Rodríguez.

Salida al hotel y posterior viaje a México

Albanese logró salir del aeropuerto, tras más de 24 horas retenida en ese lugar por Migración, gracias a una medida cautelar urgentísima dictada por la Sala. Logró pasar la noche en un hotel cercano.

Ella ingresó a Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, el acto para otorgarle el reconocimiento se llevó a cabo este viernes en el Aula Magna de la UCR, pero en ausencia de la jurista, quien permanecía en una sala de espera del aeropuerto, en Alajuela.

Ella debió seguir la transmisión por videoconferencia y, de esa misma forma, pronunció un discurso dirigido a quienes estaban reunidos en el recinto universitario.

Albanese recibió el reconocimiento desde una sala del aeropuerto internacional Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según Mora, Migración puso múltiples trabas. Por ejemplo, pidió una reserva de hotel antes de permitir su salida.

“Es muy importante que haya salido, porque significa una victoria de la ley y el derecho”, declaró Mora a La Nación.

A las 6:41 a. m. de este sábado, Albanese se despidió de Costa Rica este sábado, a través de una transmisión en vivo hecha desde su cuenta personal de Facebook.

En el video, Albanese aseguró que nunca había visto, en toda su vida, un tribunal constitucional actuando de una forma tan efectiva.

“Nunca había estado durante tantas horas despierta y estaba realmente al tope de mi capacidad para estar de pie y la Sala Constitucional recibió mi carta. Este regalo tienes que protegerlo y además, una academia independiente. La universidad aquí es preciosa. Ambos están bajo ataque, tienes que protegerlos, el Judicial y la academia”, dijo la relatora.

“Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”, cerró Albanese antes de marcharse a México.