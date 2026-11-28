Seis horas después que la Sala Constitucional giró la orden, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, logró salir del aeropuerto internacional Juan Santamaría y ya se encuentra en un hotel cercano para pasar la noche.

Así lo confirmó a La Nación el director de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica (Oaice-UCR), Luis Mora.

La situación ocurre después de que la magistrada de la Sala Constitucional Anamari Garro dictara una medida cautelar urgentísima para que Albanese fuera trasladada a un hotel en las inmediaciones del aeropuerto, antes de continuar su viaje hacia México.

El vuelo hacia el país norteamericano está programado para este sábado a las 7 a. m.

Sin embargo, Migración tardó seis horas en acatar el fallo constitucional.

El director de esa dependencia, Omer Badilla, argumentó que, según la resolución constitucional, la institución no debe trasladar directamente a Francesca Albanese al hotel, sino que corresponde a la aerolínea Air France solicitar formalmente la autorización para que la relatora pueda salir del aeropuerto.

Badilla rechazó que Migración incumpliera la orden.

Albanese ingresó a Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, este jueves, Migración negó la entrada de la relatora alegando supuestos vínculos con actos terroristas, aunque sin precisar detalles ni aportar pruebas. Es por ello que la jurista italiana llevaba más de 24 horas en la terminal aérea.

El acto para otorgarle a Albanese el reconocimiento siempre se llevó a cabo este viernes en el Aula Magna de la UCR, pero en ausencia de la jurista, quien permanecía en una sala de espera del aeropuerto, en Alajuela. Ella debió seguir la transmisión por videoconferencia y, de esa misma forma, pronunció un discurso dirigido a quienes estaban reunidos en el recinto universitario.