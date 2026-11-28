Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, denunció que la Dirección de Migración y Extranjería desobedece la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional para que ella pueda pasar la noche en un hotel.

“INCREÍBLE. La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó que me dejaran salir para ir a un hotel a descansar, pero la Policía de Migración no me lo permite. ¿Estoy detenida? AYUDA", escribió Albanese en su cuenta de X (antes Twitter).

SHOCKING.

The Constitutional Court of CR ordered that I am let out to go to a hotel and rest and the immigration police does not let me.

Am I detained??

HELP. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

Consultado por este medio, su abogado Víctor Madrigal-Borloz confirmó la situación: “Agentes de la Dirección General de Migración nos informan que no conocen aún la resolución”, indicó

Solo unas horas antes, la magistrada de la Sala Constitucional Anamari Garro dictó una medida cautelar urgentísima para que la relatora fuera trasladada a un hotel cercano al aeropuerto internacional Juan Santamaría antes de su vuelo de este sábado con rumbo a México.

El tribunal también ordenó que la relatora se mantuviera en el país, salvo que ella decidiera de forma libre abandonar territorio nacional.

Albanese ingresó a Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, este jueves, Migración negó la entrada de la relatora alegando supuestos vínculos con actos terroristas, aunque sin precisar detalles ni aportar pruebas. Es por ello que la jurista italiana llevaba más de 24 horas en la terminal aérea.

El reconocimiento se debió realizar este viernes por videoconferencia mientras la jurista permanecía en una sala del aeropuerto, ubicado en Alajuela.

Migración defiende procedimiento

Consultado por La Nación, el director general de Migración, Omer Badilla, aseguró que, según la resolución constitucional, la institución no debe trasladar directamente a Francesca Albanese al hotel, sino que corresponde a la aerolínea Air France solicitar formalmente la autorización para que la relatora pueda salir del aeropuerto.

Badilla rechazó que Migración esté incumpliendo la orden. Según explicó, los jerarcas de la institución conocían el documento desde aproximadamente las 8 p. m. y el personal trabajaba en la documentación necesaria para notificar a la aerolínea y continuar con el procedimiento.

“Me parece que un sector está tergiversando absolutamente la redacción del documento”, manifestó.