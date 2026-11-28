La magistrada de la Sala Constitucional Anamari Garro dictó una medida cautelar urgentísima para que Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, sea trasladada a un hotel cercano al aeropuerto internacional Juan Santamaría.

La resolución ordena a la Dirección de la Policía Profesional y a la Dirección General de Migración y Extranjería realizar de inmediato las gestiones necesarias para que la empresa o agencia propietaria, explotadora o consignataria del medio de transporte internacional en el que arribó Albanese solicite formalmente su traslado al establecimiento.

La Dirección de Migración deberá autorizar ese traslado, con el propósito de que la relatora pueda pernoctar en el hotel durante el tiempo que sea necesario hasta su salida del país.

La medida se dicta luego de que Albanese manifestara ante Migración, según consta en el expediente judicial, que decidió libremente viajar a México este sábado 28 de noviembre.

El tribunal también ordenó garantizar que las condiciones del traslado y el alojamiento respeten la protección judicial otorgada a la funcionaria internacional.

En ese sentido, dispuso que se le garantice comunicación con su asistencia letrada, así como acceso a alimentación, agua y atención médica en caso de requerirla.

Además, las autoridades deberán confirmar el itinerario y la hora en que Albanese tendrá que presentarse para abordar el vuelo hacia México y coordinar oportunamente su regreso al aeropuerto.

Este jueves, Migración rechazó la entrada de la relatora alegando supuestos vínculos con actos terroristas, aunque sin precisar detalles ni aportar pruebas.

Horas más tarde, la Sala Constitucional dio trámite a un recurso de habeas corpus interpuesto por un tercero en favor de la relatora. Además, como medida cautelar, ordenó garantizar que la jurista italiana permaneciera en territorio nacional hasta que se resolviera el recurso.

Albanese recibió este viernes un doctorado honoris causa de la UCR. La entrega se debió realizar por videoconferencia mientras la jurista permanecía en una sala del aeropuerto, ubicado en Alajuela.