La Sala Constitucional dictó medidas cautelares adicionales en favor de Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados. Ella se encuentra retenida en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

El tribunal ordenó a la Dirección General de Migración Extranjería garantizarle a la relatora las “condiciones dignas y la comunicación libre” con su representación consular (Italia), con sus abogados y con representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Además, instruyó devolver de forma inmediata el pasaporte de Albanese, en caso de que se le hubiere retenido. La Sala ordenó informar inmediatamente si la jurista italiana decide voluntariamente abandonar el país.

Este jueves, Migración rechazó la entrada de la relatora alegando supuestos vínculos de ella con actos terroristas, aunque sin precisar detalles ni aportar pruebas.

Horas más tarde, la Sala acogió a trámite un recurso de habeas corpus interpuesto por un tercero en favor de la relatora. Además, como medida cautelar, ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar que la jurista italiana permanezca en territorio nacional hasta que se resuelva el recurso o la Sala disponga lo contrario.

La resolución establece como única excepción que Albanese manifieste su deseo de abandonar el país de forma libre y voluntaria. En ese caso, deberá contar con asesoría legal y conocer las consecuencias jurídicas de su decisión.

UCR anuncia salida de Albanese y pide que pueda ir a un hotel

La Universidad de Costa Rica (UCR) informó de que la relatora abandonará el país este sábado en horas de la mañana. Además, pidió a las autoridades estatales que, “por una cuestión de respeto y humanidad”, se le permita a la funcionaria de la ONU ir a un hotel para que pueda descansar “como es debido”.

Agregaron que, pese a las múltiples gestiones y a los recursos de habeas corpus presentados el día de ayer, Albanese continúa retenida.

Ella estará viajando a su siguiente destino mañana temprano, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes que, por una cuestión de respeto y humanidad, le permitan ir a un hotel para que pueda descansar como es debido.

Albanese recibió el doctorado honoris causa, de la UCR, por videoconferencia desde una sala del aeropuerto, ubicado en Alajuela.