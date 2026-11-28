La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, la italiana Francesca Albanese, se despidió de Costa Rica este sábado, a través de una transmisión en vivo hecha desde su cuenta personal de Facebook, a las 6:41 a. m.

En el video, Albanese aseguró que nunca había visto, en toda su vida, un tribunal constitucional actuando de una forma tan efectiva.

Luego de varios recursos de habeas corpus presentados en favor de la experta italiana, la magistrada constitucional Anamari Garro dictó una medida cautelar urgentísima, el viernes por la noche, para ordenar que Albanese fuera trasladada a un hotel cercano al aeropuerto.

La orden se cumplió seis horas después de su dictado, a la medianoche. En varias redes sociales, Albanese publicó su foto en el avión, sosteniendo su pasaporte, con esta frase: “Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre.”.

Francesca Albanese se despide de Costa Rica: 'Tienen que defender al Judicial y la universidad'

“Nunca había estado durante tantas horas despierta y estaba realmente al tope de mi capacidad para estar de pie y la Sala Constitucional recibió mi carta. Este regalo tienes que protegerlo y además, una academia independiente. La universidad aquí es preciosa. Ambos están bajo ataque, tienes que protegerlos, el Judicial y la academia”, dijo la relatora, quien pasó jueves y viernes retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con impedimento de entrada al país por disposición de la Dirección de Migración y Extranjería.

La experta que denuncia el genocidio contra la población de Palestina, en manos del ejército de Israel, había llegado al país el jueves, para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica, pero no se le permitió entrar bajo el alegato de que había una alerta internacional (emitida por Estados Unidos contra ella), sobre supuestos vínculos con actividades terroristas.

Gracias, pueblo de Costa Rica.

Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre. pic.twitter.com/W6RkcZ2h3F — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

Albanese recibió este viernes un doctorado honoris causa de la UCR. La entrega se debió realizar por videoconferencia mientras la jurista permanecía en una sala del aeropuerto, ubicado en Alajuela.

El gobierno de Donald Trump incluyó a Albanese en la lista OFAC de personas supuestamente relacionadas con actividades terroristas a raíz de numerosos informes de la experta de la ONU donde denuncia la colaboración de varios gobiernos, incluyendo el estadounidense, con las agresiones cometidas por el gobierno de Benjamin Netanyahu contra el pueblo palestino, así como el financiamiento corporativo estadounidense a esas agresiones.

“Hola a todos. No acostumbro hacer transmisiones en vivo, pero debido a la dimensión de este último capítulo dentro de mi relatoría especial, pienso que debo decirles a todos que entré a Costa Rica por algunas horas, gracias al tribunal constitucional y a todos los que me ayudaron. Finalmente, estoy en un vuelo a México, con mi fabulosa Teresa.

“Solo quiero decirle a la gente de Costa Rica que no tienen que disculparse conmigo. De alguna manera, ustedes son los que están más en shock por todo lo que pasó, pero tienen que darse cuenta de algo y entender que tienen algo extremadamente precioso, un efectivo e independiente Poder Judicial”, aseguró la relatora.