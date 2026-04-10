¿Más días de plenario? Diputados electos reaccionan a propuesta de sesionar los viernes

Diputados electos recibieron sus credenciales en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde se refirieron a la posibilidad de sesionar los viernes en la Asamblea Legislativa.

Los diputados electos para el periodo 2026-2030 se refirieron a la posibilidad de que la Asamblea Legislativa sesione los viernes, una propuesta impulsada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) con el objetivo, según la agrupación, de agilizar el trámite de proyectos.

Una consulta de La Nación a 40 futuros congresistas evidencia una tendencia mayoritaria de apertura a la iniciativa, aunque con diferencias en la forma de implementarla.

La mayoría de los legisladores se muestra anuente; no obstante, diputados de oposición advierten de que la medida debe analizarse con cautela, ya que podría afectar el trabajo territorial que realizan en sus comunidades.

Diputados a favor de la propuesta

Desde la fracción oficialista de Pueblo Soberano, la postura es clara: hay disposición a ampliar los días de sesión como una señal de trabajo y respuesta a la demanda ciudadana.

Gonzalo Ramírez, diputado electo por San José y expresidente del Congreso, señaló que, “para sesionar los viernes se requiere un cambio de reglamento y 38 votos, por lo que habría que consultar a los diputados de fuera de la fracción si estarían de acuerdo”.

Asimismo, afirmó que en esta Asamblea Legislativa se ha mostrado muy poco interés por trabajar hasta las 6 p. m. “Hay temas urgentes; se puede extender las sesiones. Si el país lo necesita, es conveniente trabajar los viernes”.

Varios legisladores del oficialismo consideran que el Congreso enfrenta un rezago en la tramitación de proyectos y que, de ser necesario, se deben habilitar más espacios para avanzar en la agenda legislativa.

En esa línea, Cindy Murillo, legisladora electa del PPSO que representará a Guanacaste, indicó que está a favor de sesionar los viernes si así lo solicita la presidencia de la Asamblea Legislativa. Añadió que existe la percepción de que ese día se destina a giras en comunidades, pero criticó que muchos diputados no realizan ese tipo de visitas.

Aunque la medida proviene del oficialismo, diputados de otras fracciones también han manifestado apertura a la propuesta.

En el Partido Liberación Nacional (PLN), congresitas electos como Ángela Aguilar, Iztarú Alfaro y Marco Badilla indicaron estar a favor. No obstante, coinciden en que se trata de un tema que debe analizarse a nivel de fracción y en función de la dinámica de trabajo del Congreso.

Además, Claudia Dobles, diputada electa independiente de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), comentó que está a favor de sesionar los viernes. “Nosotros, sesionemos o no formalmente en la Asamblea, estaremos trabajando los viernes”, afirmó.

Diputados no tan de acuerdo con la idea

En contraste, aunque en agrupaciones como el PLN y el Partido Frente Amplio (FA) también hay apertura a la idea, surgen señalamientos vinculados a la dinámica del trabajo legislativo territorial, especialmente en el caso de diputados que representan zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Álvaro Ramírez, futuro jefe de la bancada del PLN, indicó que no está a favor de sesionar los viernes, ya que considera que ese día debe destinarse al trabajo en comunidades y a la negociación política.

“Muchos de los diputados necesitan ese espacio para visitar las comunidades”, señaló.

Mangell MacLean, diputado electo del PLN por Limón, señaló que el tema debe analizarse con mayor profundidad, especialmente para quienes representan zonas alejadas.

Indicó que estos legisladores deben mantener presencia constante en sus comunidades, donde la ciudadanía espera un contacto más directo y, en muchos casos, carece de canales para hacer llegar sus demandas al Congreso.

Por ello, preferiría concentrar el trabajo legislativo de lunes a jueves, aunque recalcó que se trata de una decisión que deberá tomar la fracción.

Por su parte, Antonio Trejos del Frente Amplio (FA), legislador electo por San José, indicó que sesionar los viernes sería un error, ya que las comunidades requieren la presencia de sus representantes.

“Si lo que se quiere es una Asamblea Legislativa encerrada en un búnker, sesionar los viernes lo único que va a provocar es que las comunidades estén más lejos y más abandonadas del Congreso”, señaló.

En las respuesta analizadas por La Nación, se constantó que la oposición no rechaza de plano la propuesta, pero insiste en que cualquier cambio debe considerar el equilibrio entre el trabajo legislativo en el plenario y la vinculación con los territorios.

Diputados condicionan la propuesta

Otro grupo de diputados indicó que respalda la posibilidad de sesionar los viernes, pero condiciona la decisión a factores como la agenda legislativa, los acuerdos entre fracciones o eventuales cambios en el reglamento.

Tal es el caso de José María Villalta, futuro jefe de fracción del FA, quien supeditó su respaldo a que exista una agenda clara y constructiva con proyectos de ley relevantes.

En la misma línea, Abril Gordienko, diputada electa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que podría apoyar la medida en situaciones específicas, pero no como una práctica ordinaria.

Por su parte, Ariel Mora, legislador del PPSO que representará a Puntarenas, se mostró a favor de sesionar los viernes; sin embargo, indicó que la medida debe analizarse a nivel reglamentario y mediante consenso en la Asamblea Legislativa.

Añadió que es necesario trabajar en todo lo que permita avanzar al país, pero recalcó la importancia de definir la vía normativa para implementar el cambio.

Asimismo, la frenteamplista Sigrid Segura, diputada electa por Alajuela, afirmó que no tiene inconveniente en sesionar los viernes; no obstante, advirtió que debe analizarse el uso que se le daría a esas sesiones, para evitar que se limite el ejercicio del control político.