Política

¿Más días de plenario? Diputados electos reaccionan a propuesta de sesionar los viernes

Aunque hay apertura general a la propuesta del oficialismo, diputados advierten sobre posibles efectos en el trabajo territorial en las comunidades

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Por Cristian Mora
Asamblea Legislativa
Diputados electos recibieron sus credenciales en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde se refirieron a la posibilidad de sesionar los viernes en la Asamblea Legislativa. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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