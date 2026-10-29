Más de un mes y un amparo necesitó Cancillería para confirmar que Manuel Tovar fue cesado horas antes de su discurso ante la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto necesitó 33 días y la interposición de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para confirmar que el entonces canciller Manuel Tovar fue destituido horas antes de pronunciar el discurso que tenía previsto ofrecer, por delegación de la presidenta Laura Fernández, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El Ministerio confirmó que Tovar tenía previsto intervenir a las 8 p. m. del jueves 24 de setiembre, hora de Nueva York (6 p. m. en Costa Rica). La Presidencia de la República, por su parte, había divulgado a los medios de comunicación el anuncio de su destitución a las 10 a. m., hora costarricense, ocho horas antes de la intervención.

La respuesta llegó finalmente el 27 de octubre, más de un mes después de que La Nación planteara la consulta, el 24 de setiembre. La oficina de prensa de la Cancillería la remitió un día después que el Ministerio fuera notificado que la Sala Constitucional había acogido para estudio el recurso de amparo presentado por el medio y le otorgara un plazo de tres días para rendir un informe.

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