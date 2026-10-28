Presidencia y Cancillería afirman que Manuel Tovar suscribió declaración del Escudo de las Américas sin informar previamente a Laura Fernández

La Casa Presidencial y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto afirmaron que el canciller Manuel Tovar no informó previamente a la presidenta de la República, Laura Fernández, sobre el contenido de la declaración conjunta del Escudo de las Américas que suscribió en nombre de Costa Rica tras una reunión celebrada el 22 de setiembre en Nueva York.

El encuentro contó con la participación del presidente estadounidense, Donald Trump. Tras la sesión, el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó una declaración conjunta suscrita por los países representados, entre ellos Costa Rica.

También respaldaron el documento Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

El acuerdo de sanción colectiva al crimen organizado de Escudo de las Américas se anunció en paralelo a la Asamblea General de la ONU. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Uno de los compromisos incluidos en la declaración fue sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado de la región, a los que los países firmantes consideran “una amenaza inmediata y compartida”. El documento presentó la medida como “la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco-terrorismo” por parte del Escudo de las Américas.

Ante una consulta de La Nación enviada el 24 de setiembre y respondida hasta el 26 de octubre, Casa Presidencial indicó que Tovar participó en la sesión del Escudo de las Américas “sin informar previamente a la presidenta Laura Fernández, por lo cual ella no conoció la declaración antes de su publicación”.

No obstante, Presidencia aseguró que la mandataria conoció posteriormente el documento y estuvo de acuerdo con este.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confirmó, un día después de la respuesta de Zapote, el 27 de octubre, que la declaración no se puso en conocimiento previo de Fernández.

Ante la pregunta de por qué no se compartió el documento anticipadamente con la mandataria, la Cancillería reiteró que Tovar participó en la sesión “sin informar previamente a la presidenta Laura Fernández” y que en esa sesión se conoció la declaración.

Pese a reconocer la “falta de comunicación previa”, la Cancillería defendió la participación de Costa Rica en la iniciativa. Calificó el Escudo de las Américas como un espacio político y estratégico de coordinación en materia de seguridad, relevante para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

“En ese marco, valora positivamente las acciones que puedan derivarse de este espacio, incluida la declaración del 22 de setiembre, siempre que respondan al interés nacional y contribuyan de manera efectiva a combatir el narcotráfico”, concluyó el Ministerio.

Reunión detonó salida de Tovar

Dos días después de la reunión del Escudo de las Américas, el 24 de setiembre, Fernández destituyó a Tovar como canciller. En ese momento, alegó que desconocía la convocatoria al encuentro, pese a que la oficina del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había remitido el 19 de setiembre la invitación dirigida directamente al jefe de Estado o cabeza de Gobierno.

Esta es la invitación enviada por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a la reunión del Escudo de las Américas, para Laura Fernández. (Cortesía Cancillería/La Nación)

En declaraciones a La Nación el 25 de setiembre, Fernández afirmó que Tovar se “autodesignó” para asistir a la reunión del Escudo de las Américas y cuestionó que no le hubiera informado sobre la invitación.

“Una cosa es una reunión entre cancilleres o secretarios, y otra cosa es una actividad para presidentes y, hasta donde yo sepa, la presidente de este país soy yo”, manifestó la mandataria.

“Pero lo que hizo, donde recibió la invitación y se autodesignó como representante de Costa Rica en ese encuentro, es algo demasiado serio que no puedo pasar por alto”, agregó.

Fernández sostuvo que, de haber conocido la invitación, habría procurado asistir personalmente.

“Si a mí el canciller me dice que llegó una invitación a una reunión con jefes de Estado para hablar sobre temas de narcoterrorismo, alianzas hemisféricas para afrontar temas de seguridad que nos aquejan, habría tomado un avión a Nueva York a participar activamente en eso”, declaró.