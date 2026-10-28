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Política

Presidencia y Cancillería afirman que Manuel Tovar suscribió declaración del Escudo de las Américas sin informar previamente a Laura Fernández

La declaración comprometió a Costa Rica con acciones conjuntas contra 24 grupos del crimen organizado, sin que la presidenta conociera previamente su contenido, según confirmaron ambas instituciones

La presidenta Laura Fernández no conoció de previo la declaración conjunta del Escudo de las América que el entonces canciller Manuel Tovar firmó a nombre de Costa Rica, según Presidencia y Cancillería.
La presidenta Laura Fernández no conoció de previo la declaración conjunta del Escudo de las América que el entonces canciller Manuel Tovar firmó a nombre de Costa Rica, según Presidencia y Cancillería. Albert Marín/Esteban Bermúdez
Lucía Astorga

La Casa Presidencial y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto afirmaron que el canciller Manuel Tovar no informó previamente a la presidenta de la República, Laura Fernández, sobre el contenido de la declaración conjunta del Escudo de las Américas que suscribió en nombre de Costa Rica tras una reunión celebrada el 22 de setiembre en Nueva York.

El encuentro contó con la participación del presidente estadounidense, Donald Trump. Tras la sesión, el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó una declaración conjunta suscrita por los países representados, entre ellos Costa Rica.

También respaldaron el documento Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.