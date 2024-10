Madre e hija colombianas fueron secuestradas en México tras visitar a la Virgen de Guadalupe: ‘Están muy mal’

Sin saber del paradero de su mamá y hermana, Iván Mejía clama por que sean liberadas y regresen a casa tras un viaje a México. Las colombianas estaban de paseo en el país azteca cuando habrían sido secuestradas.

Luz Elena Castillo cumplió 56 años el pasado 14 de septiembre. Su hijo Iván, quien vive fuera de Colombia, le organizó un viaje para celebrarle la fecha especial.

“El año pasado tuve un detalle con mi mamá, le di serenata, algo muy especial. Para este año, decidí que la iba a llevar a México para que conociera, fuera a donde la Virgen de Guadalupe y a las pirámides. Ya que no podía estar con ella, la idea era recompensarla”, señaló en charla con el diario El Tiempo de Colombia.

Luz Elena Castillo y Luisa Castillo en su viaje a México. (El Tiempo/Colombia/GDA)

La señora Castillo empacó maletas junto a su hija Luisa Castillo, de 16 años: “Mi mamita es una señora que tiene diabetes, tiene problemas del corazón, es una ama de casa. Mi hermanita es una estudiante de gestión administrativa del Sena, ya casi está por terminar de estudiar”.

Madre e hija llegaron a México el 19 de septiembre. En varias imágenes que le enviaron a Iván, se les veía contentas visitando la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de México.

Según Iván, el plan que tenían era desplazarse el 21 de septiembre por carretera hasta la Feria de Torreón, en el estado de Coahuila, México: “Mi hermanita me estaba compartiendo su ubicación en tiempo real. Me escribió y me dijo ‘hermanito, nos paró la Migración’. Ahí ya no supe más”.

Luisa Castillo y Luz Elena Castillo, hija y madre secuestradas en México. (El Tiempo/Colombia/GDA)

Los celulares de las colombianas fueron apagados desde ese momento. Iván recibió horas más tarde una llamada. “Un señor se comunicó a decirme que las tenían retenidas. No pidió nada y me dijo que se estarían comunicando luego”, expresó para este diario.

Sin embargo, los días pasaron y no tuvo más información, por lo que comenzó a contactarse con las autoridades en México hasta que alertó a la Fiscalía del estado de Zacatecas, donde habrían sido retenidas.

Hasta el 2 de octubre lo volvieron a llamar los señalados secuestradores: “Me pidieron $11 mil. Me dijeron que las tenían secuestradas y que las iban a matar”.

El joven ha intentado recolectar el dinero para que ambas puedan regresar a casa, en medio de más llamadas intimidantes que ha estado recibiendo.

“Me llaman para insistirme que tengo que pagar. ‘No las queremos matar’, así me dijeron”, aseguró.

En una de las recientes comunicaciones, logró hablar rápidamente con su mamá y hermana: “Están muy mal. Me dijeron que no les estaban dando de comer y que pagara rápido. Mi hermana me dio ideas de cosas que podríamos vender, pero ya las vendimos, ya hemos estado reuniendo plata y pidiéndole a todo el mundo”.

Luz Elena Castillo en México. (El Tiempo/Colombia/GDA)

Mejía espera que el Consulado de Colombia en México pueda actuar para salvaguardar la integridad de su familia. “Mi esperanza es que me las rescaten”, clamó para EL TIEMPO.

Por ahora, el cónsul Andrés Hernández señaló que las autoridades ya están atendiendo el caso.

“En contacto con los familiares y trabajando en conjunto con nuestro consulado en Guadalajara, se dio aviso a las autoridades de Zacatecas y demás estados aledaños para dar con el rescate de nuestras connacionales lo más pronto”, sostuvo.

Madre e hija llegaron a México el pasado 19 de septiembre. (El Tiempo/Colombia/GDA)

