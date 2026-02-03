Política

Limón: conozca a los diputados por esta provincia para el periodo 2026-2030

Además, le presentamos su experiencia política

Por Fernanda Matarrita Chaves

Estos son los cinco diputados de Limón que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030. En este cuatrienio, solamente dos partidos provenientes de esta provincia tienen representación.








