Laura Fernández tiene los votos para que PPSO presida Asamblea los cuatro años: ¿a quién impulsará como presidente?

La presidenta electa, Laura Fernández, aseguró que en los próximos días elegirá la persona candidata a la Presidencia del Congreso. Entre los nombres posibles están José Miguel Villalobos y Nogui Acosta.

A diferencia de los últimos cuatro gobiernos, desde 2010, la nueva administración no solo tiene un peso relevante en el nuevo plenario legislativo para presidir el Congreso, sino que tiene votos de sobra para elegir el jerarca parlamentario los cuatro años seguidos, sin siquiera tener que negociar con alguna otra fuerza política.

Es más, con las 31 curules que obtuvo en las elecciones legislativas del domingo pasado, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) puede nombrar los seis puestos del Directorio, pues cada uno de esos cargos se elige con la mayoría absoluta de los diputados presentes, es decir, 29 votos, pues en las sesiones del 1.º de mayo es usual que nadie se ausente.

En la actual administración, con una bancada de gobierno que llegó solamente con diez curules, fue prácticamente imposible que hubiera un acuerdo para que un oficialista pudiera liderar el plenario y, solamente, se dieron acuerdos para que ocuparan otros puestos en el Directorio.

Aunque el presidente, Rodrigo Chaves, intentó impulsar una alianza con varias fracciones de la oposición para impedir que Rodrigo Arias se reeligiera en mayo de 2024, no lo pudo lograr, y Liberación Nacional presidió las cuatro legislaturas del periodo.

Posibles candidatos a presidente

Entre los diputados con más experiencia legislativa del PPSO se pueden contar el exministro de Hacienda Nogui Acosta, quien fue asesor parlamentario por muchos años; así como el expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez.

También aparece en el panorama Osvaldo Artavia, quien fue asesor legislativo en el periodo 2018-2022. Además, ya José Miguel Villalobos, diputado electo por Alajuela, decía desde diciembre que él tiene la pretensión de ser presidente del Congreso.

Consultado por este medio, Acosta aseguró que, cuando le han preguntado en otros espacios sobre su interés de ejercer como jerarca del Directorio legislativo, ha respondido que es una decisión de la fracción entrante.

“Es una decisión de los miembros de nuestra fracción en este momento. No podíamos decir antes nada, sin saber cuántos íbamos a ser en la Asamblea. Hoy estamos claros en que va a ser una decisión a lo interno de la bancada. Esa discusión no la hemos tenido”, agregó el exministro.

Aunque ya por casi 15 años han existido directorios de la Asamblea multipartidistas, frente a la necesidad de hacer acuerdos, Nogui Acosta enfatizó que, para esta vez, la decisión estará totalmente en manos de la nueva fracción oficialista.

“Me parece que hay un punto fundamental. Necesitamos tener un directorio mucho más transparente y mucho más justo. Las cosas que hemos visto en los últimos meses muestran que eso no existe hoy, en la Asamblea. Nosotros creemos fervientemente en la transparencia”, dijo el exministro.

Acosta agregó que tomarán la decisión en los próximos días, para “ver cuál es la mejor solución”.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Tiktok, donde realizó varios ataques al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el hoy diputado electo José Miguel Villalobos dijo que si le correspondía ser presidente de la Asamblea o jefe de la fracción oficialista, estaba preparado para negociar, “siempre y cuando no se negocien los principios”.

En ese video, una persona le preguntó que, si ya electo, aspiraba a la presidencia del Congreso y respondió: “No, no aspiro, me lo han pedido, que es diferente. Y si me lo piden y me escogen, lo acepto. Me siento con la capacidad, las condiciones, la experiencia, el carácter y el conocimiento para dirigir la Asamblea Legislativa, sin duda”.

“No vamos a permitir que las minorías gobiernen. Si este pueblo vota por darnos una mayoría muy grande, no vamos a negociar con las minorías, para darnos poder de veto y que nos impongan las cosas. Si no tenemos 40, podemos tener 35 y le sumamos más”, dijo en aquella ocasión.

‘Entre estos 31 diputados, solo veo talento y capacidad técnica’

Tomando en cuenta ese panorama, La Nación le preguntó a la presidenta electa, Laura Fernández, a cuál de los 31 legisladores electos impulsará para la candidatura a la presidencia del Congreso a partir del próximo mayo.

La mandataria respondió que, al ver a los legisladores electos, solo ve talento, personas con una increíble capacidad técnica, y un grupo de personas con deseos genuinos de hacer bien las cosas por el país.

“Entre esta cantidad de talento está el próximo presidente o próxima presidenta de la Asamblea Legislativa. Esa no es una discusión que hayamos tenido aún. Le adelanto que no hemos parado de trabajar”, dijo Fernández el lunes.

De hecho, ese mismo día, la presidenta electa celebró la primera reunión con la fracción electa y dijo que ya tendrían tiempo para elegir tanto al candidato o candidata a la Presidencia del Congreso como la jefatura de la fracción oficialista entrante.