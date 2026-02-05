Política

Laura Fernández tiene los votos para que PPSO presida Asamblea los cuatro años: ¿a quién impulsará como presidente?

Un diputado electo dijo, desde noviembre, que quiere presidir el Congreso; otro, con experiencia legislativa, no descarta la idea

Por Aarón Sequeira
Nuevo presidente legislativo
La presidenta electa, Laura Fernández, aseguró que en los próximos días elegirá la persona candidata a la Presidencia del Congreso. Entre los nombres posibles están José Miguel Villalobos y Nogui Acosta. (Archivo LN/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

