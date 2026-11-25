La presidenta de la República, Laura Fernández, se comprometió este miércoles 25 de noviembre a responder por escrito a La Nación cuál es su postura sobre dos proyectos de ley firmados por diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), los cuales resultan antagónicos y están relacionados con los pagos que realizan las cooperativas al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Ante una consulta de este medio, durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, sobre cuál de los dos proyectos respalda y por qué, Fernández indicó que analizará ambos expedientes y posteriormente enviará su criterio por escrito.

“Hagamos una cosa, se lo voy a responder por escrito porque no tengo los proyectos a mano para poder darle una respuesta sin ninguna pifia de mi parte. Entonces, con mucho gusto, se la envío por escrito, la respuesta, para poder leer ambos proyectos con calma y dar alguna recomendación de mi parte”, dijo.

Además, señaló que la decisión sobre los proyectos de ley recae en la Asamblea Legislativa, pero que puede emitir un criterio una vez que revise ambas iniciativas.

Los dos proyectos

El proyecto de ley 25.811, convocado por el Gobierno a sesiones extraordinarias, reformaría la Ley de Asociaciones Cooperativas para fortalecer las cargas parafiscales obligatorias que financian las operaciones del Conacoop y el Cenecoop. Regularía, por ejemplo, aportes del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) para esas dos instituciones.

Esta iniciativa la firmaron 21 diputados del PPSO y cuatro de Liberación Nacional (PLN). Además, es respaldada por el dirigente cooperativista y secretario general de Pueblo Soberano, Freddy González, quien también es presidente honorario del Conacoop.

Por su parte, el diputado oficialista José Miguel Villalobos presentó, el pasado 18 de noviembre, el expediente legislativo 25.914, que pretende eliminar la obligatoriedad de los aportes de las cooperativas.

Cuando Villalobos anunció su intención de eliminar las cargas parafiscales, a finales de octubre, aseguró que esas instituciones no representan al cooperativismo, sino que lo ensucian y lo manchan.

Además, sostuvo que esos aportes deberían ser voluntarios y no obligatorios, y los calificó como una violenta gollería en detrimento de los asociados de las cooperativas.

Diferencias entre José Miguel Villalobos y Freddy González

La discusión sobre el financiamiento de las organizaciones cooperativas se suma a las diferencias que han mantenido públicamente Villalobos y González.

El pasado 8 de agosto, ambos protagonizaron un desencuentro durante una reunión de la dirigencia del PPSO en San Carlos, en la cual simpatizantes del movimiento político de Rodrigo Chaves reclamaron mayor participación de las bases en la definición de las candidaturas para las elecciones municipales de 2028.

En esa oportunidad, Villalobos intervino para calmar los ánimos y cuestionó la forma en que González se dirigía a los asistentes.

Las diferencias volvieron a evidenciarse tras la presentación del proyecto de Villalobos para eliminar el financiamiento obligatorio del Conacoop y del Cenecoop.

El pasado 19 de noviembre, un día después de que el diputado presentó su iniciativa, dirigentes del movimiento cooperativo realizaron una conferencia de prensa, organizada por González, en la que exigieron al legislador bajar el tono de sus cuestionamientos contra ambas organizaciones.

Durante esa actividad, González destacó que el proyecto de ley convocado por Fernández cuenta con el respaldo de legisladores del PPSO y del Partido Liberación Nacional (PLN).

No obstante, ante una consulta de este medio, negó que exista un enfrentamiento con Villalobos y defendió el derecho del legislador a mantener una posición distinta sobre el funcionamiento del movimiento cooperativo.