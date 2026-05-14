Laura Fernández nombra a exviceministro de Presidencia como viceministro de Paz

La presidenta de la República, Laura Fernández, nombró al exviceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, como nuevo viceministro de Paz de la cartera de Justicia.

Rodríguez Bogle también se desempeñó como ministro interino de Presidencia cuando Fernández renunció al cargo para dedicarse a la campaña electoral del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) el 31 de enero de 2025.

Además, tenía delegada la firma del expresidente Rodrigo Chaves para ciertos decretos, acuerdos y directrices.

Rodríguez Bogle es máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica (UCR) y máster en Gestión y Política Pública del Instituto Centroamericano de Administración Pública.

Según Presidencia, Bogle ha trabajado para instituciones como la Dirección General de Servicio Civil y el Instituto Costarricense sobre Drogas. Además, laboró en Justicia como viceministro de Gestión Estratégica y director de Adaptación Social, entre otros puestos.

El Ministerio de Justicia está presidido por Gabriel Aguilar Vargas. Según Presidencia, Bogle buscará “fortalecer proyectos estratégicos enfocados en la promoción de la paz social, la convivencia pacífica y la atención cercana de las necesidades de las comunidades en todo el territorio nacional, con especial énfasis en el diálogo y el trabajo conjunto con los pueblos y territorios indígenas del país”.