Política

Laura Fernández nombra a exviceministro de Presidencia como viceministro de Paz

Mandataria juramentó a funcionario que laboró con ella en Presidencia

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Jorge Rodríguez Bogles será nuevo viceministro de Paz.
Jorge Rodríguez Bogles será nuevo viceministro de Paz. Lo juramentó la presidenta Laura Fernández. (Presidencia/Presidencia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Rodríguez BogleMinisterio de JusticiaLaura FernándezMinisterio de la Presidencia
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.