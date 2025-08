Laura Fernández le ofrecería el ministerio de la Presidencia a Rodrigo Chaves

Laura Fernández, precandidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), afirmó que consideraría nombrar a Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia, en caso de ganar las elecciones.

En entrevista con el programa Octavo Mandamiento del canal ¡OPA!, Fernández dijo que ha pensado en esta posibilidad, aunque no se lo ha comunicado directamente al mandatario. “No lo he hablado con el presidente (Chaves) porque él y yo no hablamos de cosas futuras, porque puede ser beligerancia”, aseguró.

La aspirante presidencial aseguró que Chaves “es una buena pieza”, ya sea como ministro o asesor cercano. Sostuvo que se le facilita trabajar con él y que ambos comparten “visión e ideas”.

La aspirante presidencial Laura Fernández dijo que, de llegar a ganar las próximas elecciones, piensa en Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia. Foto: (JOHANFRED)

Con esta decisión, Fernández le regresaría a Chaves el nombramiento que él le hizo en este gobierno, pues ella fue ministra de Planificación y Presidencia.

El puesto le garantizaría a Chaves la continuidad del fuero de improcedibilidad o inmunidad que lo cobija hasta que entregue el poder.

Precisamente este miércoles, se conformó una comisión especial que analizará el levantamiento de la inmuinidad por el presunto delito de concusión de Rodrigo Chaves, por solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

Las tres diputadas que integran la comisión son Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Rocío Alfaro, de Frente Amplio (FA) y Daniel Vargas de la fracción oficialistas.

Esta comisión tendrá un plazo de 20 días para rendir un informe que recomiende al Plenario quitar o no la inmunidad a Rodrigo Chaves.