Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, denuncia que su cuenta de X fue hackeada

Aparecieron publicaciones sobre venta de equipo informático en la cuenta de la expresidenta de Costa Rica; Chinchilla se quejó de que reportó lo sucedido a X y no le responde aún

Por Aarón Sequeira
14/08/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de la ex presidente de la república Laura Chinchilla en la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica tuvo un incidente en la plataforma X. (José Cordero/La Nación)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

