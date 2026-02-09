Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, denuncia que su cuenta de X fue hackeada

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica tuvo un incidente en la plataforma X.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, denunció este domingo que su cuenta de la red social X (antes Twitter) fue hackeada desde este sábado 7 de febrero.

“Alguien accedió a mi cuenta de X y está realizando publicaciones ajenas a mi voluntad”, dijo la exmandataria (2010-2014), mediante una publicación en sus perfiles de otras redes, en particular Facebook e Instagram.

Chinchilla informó de que ella reportó el incidente, pues su cuenta está verificada; sin embargo, se quejó de que la empresa X “no trabaja con la eficiencia que les exigen a los gobiernos”.

Finalmente, la expresidenta informó de que, apenas recupere el control de su perfil en esa red social, lo informará a sus seguidores.

La publicación que dio la señal de que el perfil de la exmandataria fue hackeada es una en la que se pretende vender nueve computadoras MacBook a $600, con gastos de envío gratuitos, y se dice que es solo para ciudadanos estadounidenses.

En cambio, las anteriores publicaciones de la expresidenta son principalmente republicaciones de posteos del Comité Olímpico Internacional (COI) del que ella forma parte.