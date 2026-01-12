Laura Chinchilla admite estar indecisa para las elecciones 2026: ‘Veo en más de un candidato excelentes condiciones para gobernar’

La expresidenta Laura Chinchilla Miranda afirmó que, al igual que muchos costarricenses, está indecisa y aún no ha decidido por cuál candidato votará.

“Mi indecisión no se debe a la falta de opciones. Al contrario, me ha costado decidir porque veo en más de un candidato excelentes condiciones para gobernar y evitar que Costa Rica siga el rumbo de la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia”, detalló en un comunicado de prensa tras consulta de La Nación.

Chinchilla, presidenta de Costa Rica entre el 2010 y el 2014, agregó que ha conocido y conversado con algunos candidatos y candidatas, de quienes destaca, entre otras cosas, “su visión clara sobre los desafíos del país, su compromiso de construir a partir de nuestras fortalezas y su decencia y respeto hacia los demás”.

La exmandataria añadió que para liderar Costa Rica es necesario el trato digno y tolerancia a aquellas personas que piensan diferente.

Las elecciones para elegir al nuevo presidente de Costa Rica se realizarán el próximo domingo 1.° de febrero. (JOHN DURAN/John Durán)

“Tengo muy claro a quién no votaré”

En su texto, Chinchilla afirmó que mientras decide a quién apoyar en las elecciones del 1.° de febrero, lo que sí puede asegurar es por quién no votará. Esta aseveración la hizo sin dar ningún nombre.

“No daré mi voto a quien ha guardado silencio cómplice ante los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a nuestro sistema electoral. No votaré por quien ha sido indiferente ante decisiones que han buscado debilitar entidades clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, como la Contraloría General (CGR), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General”, escribió la expresidenta liberacionista.

Asimismo, aseguró que no le dará su voto a quien ha aplaudido ofensas y gestos vulgares dirigidos a periodistas, congresistas, jueces, funcionarios, sacerdotes, pastores y a cualquier persona que haya discrepado del gobierno de Rodrigo Chaves.

Aunque en el texto no se menciona el nombre de ningún candidato o candidata, las siguientes afirmaciones de Chinchilla parecen ir dirigidas a la candidata chavista, Laura Fernández. La política afirmó que no votará por quien ha evitado el debate respetuoso. Justamente, Fernández ha sido criticada por confirmar que se ausentará de algunos debates a los que fue invitada, entre ellos el de Teletica, Opa, Extra y Multimedios.

La exmandataria continuó: “Y no, claro que no votaré por quien busca reproducirse en el poder para garantizarles inmunidad e impunidad a sus amigos con acusaciones penales pendientes“.

La politóloga celebró que existen opciones de aspirantes presidenciales para elegir y además, la posibilidad de consultar en medios y plataformas digitales para conocer las propuestas de los candidatos y sus entrevistas.

“Costarricenses, ¡hay buenas opciones para Costa Rica y múltiples medios para conocerlas! ¡Les invito a informarse, a decidir su voto a conciencia, y sobre todo, les invito a a votar!“.

Expresidentes dieron su adhesión a tres candidatos

Tras consultas de La Nación, cinco expresidentes respondieron a cuál candidato apoyarán en los comicios de este 2026.

Tanto Rafael Ángel Calderón, como Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado afirmaron que su voto será para la candidata de Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez reveló que su apoyo será para el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo, mientras que Óscar Arias anunció que su voto va para el liberacionista Álvaro Ramos.

Hasta ahora, no se ha recibido respuesta del expresidente José María Figueres.