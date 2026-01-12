Política

Laura Chinchilla admite estar indecisa para las elecciones 2026: ‘Veo en más de un candidato excelentes condiciones para gobernar’

Expresidenta afirmó que lo que tiene claro es por quién no votar

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Laura Chinchilla, expresidenta de la República
La expresidenta comunicó su posición este 12 de enero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Laura Chinchilla
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.