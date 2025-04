La revocatoria de la visa de Óscar Arias resonó en medios y agencias de noticias internacionales: vea qué dijeron

La noticia de la revocatoria por parte de Estados Unidos de la visa del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, acaparó titulares de medios y agencias de noticias internacionales.

Entre otros escaparates, el hecho fue difundido en los portales de diarios y cadenas de comunicación como The New York Times en Estados Unidos, BBC y The Guardian en Reino Unido, ABC en España, Deutsche Welle en Alemania y hasta la agencia Xinhua, en China.

Las publicaciones hicieron eco de la medida aplicada por Estados Unidos en contra Arias; así como sobre las palabras del premio Nobel de la Paz y exmandatario de Costa Rica en dos ocasiones, quien dijo desconocer los motivos detrás de la decisión de la potencia norteamericana, pero habló sobre la posibilidad de fuera una respuesta a sus opiniones o hasta por haber impulsado que Costa Rica estableciera relaciones con China desde 2007.

LEA MÁS: ¿Qué decía el correo que recibió Óscar Arias sobre la revocatoria de su visa y en qué artículo se basó el gobierno de Estados Unidos?

¿Qué dijeron los principales medios del mundo sobre la noticia de este martes en Costa Rica? La Nación le resume lo escrito en las principales publicaciones sobre el asunto.

Decenas de periodistas y medios de comunicación acudieron este martes a la casa del expresidente Óscar Arias, en donde el exmandatario se refirió sobre el retiro de su visado por parte de Estados Unidos. (JOHN DURAN/John Durán)

“Un crítico declarado”

El estadounidense The New York Times destacó que la revocatoria de la visa del Arias como la de un “crítico declarado del presidente Donald Trump”.

El diario además destacó que el exmandatario costarricense “parece ser el más destacado de una serie de personas a las que se ha cancelado la visa o denegado la entrada”, ahora que el gobierno de Trump “prohíbe la entrada a quienes considera que tienen ‘actitudes hostiles’ hacia Estados Unidos”.

La publicación estadounidense también recordó que el gobierno de Donald Trump ha tomado medidas recientes para revocar visas de estudiantes, visitantes y otras personas en las últimas semanas, "a fin de expulsarlos de Estados Unidos por sus opiniones sobre política exterior o sus actividades delictivas“. Puntualmente, señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, había anunciado la firma de más de 300 cartas en ese sentido la semana pasada.

LEA MÁS: Trump anuncia aranceles del 10% para Costa Rica

Los británicos BBC y The Guardian también aludieron a las críticas recientes de Arias en contra de la administración estadounidense. El primer medio señaló que hace solo unas semanas Arias había comparado el comportamiento de Trump con el de un emperador romano.

Ambos medios además recordaron que Arias estableció relaciones entre Costa Rica y y China desde 2007. Sobre esas gestiones con China, BBC contextualizó recordando que “la administración Trump ha buscado oponerse a la influencia de China en el hemisferio occidental y ha acusado a varios gobiernos centroamericanos de congraciarse con el gobierno y las empresas chinas”.

Otros medios como el español ABC o la alemana Deutsche Welle también realizaron publicaciones sobre el tema, con base en textos de agencias de noticias internacionales como EFE, AFP y Reuters, entre otras.

El medio teutón recordó que, hace pocas semanas, Arias había criticado la posición del actual gobierno costarricense frente a Estados Unidos, señalando que en sus administraciones el país nunca había seguido órdenes de Estados Unidos como una “república bananera”.

Reuters aludió a observaciones similares, aunque agregó el contexto de que fue el propio Arias quien también promovió la suscripción por parte de Costa Rica del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, durante su último mandato.

LEA MÁS: Óscar Arias tras cancelación de su visa de Estados Unidos: el gobierno de Trump tiene características de autocracia

Medios de comunicación de diversas ciudades del mundo publicaron la noticia sobre el retiro del visado del expresidente Óscar Arias por parte de Estados Unidos. La mayoría destacó que el expresidente ha sido crítico de Donald Trump. (Capturas de pantalla/Capturas de pantalla)

Eco en China

El retiro del visado de Arias también fue cubierto por la agencia de noticias china, Xinhua.

El medio estatal de la potencia asiática publicó las palabras de Arias, quien señaló que Estados Unidos es una nación en búsqueda de un nuevo “enemigo” y que ese enemigo parece ser China.

La agencia también señaló las palabras del expresidente en relación con que seguirá criticando lo que considere incorrecto por parte del gobierno de Estados Unidos, a pesar del retiro de su permiso de viaje.

Más allá de las publicaciones en la prensa y de las especulaciones sobre los motivos del retiro de visado a Arias, las autoridades estadounidenses no han comentado sobre el asunto, a pesar de que concierne a un expresidente latinoamericano y Nobel de la Paz. Consultada al respecto por La Nación, la Embajada de Estados Unidos en San José indicó que “es política del gobierno de Estados Unidos no comentar sobre casos individuales de visas“.