Joven de 25 años muere tras choque de dos motocicletas y un vehículo

Un joven de aproximadamente 25 años falleció la nochede este martes tras la colisión de dos motocicletas y un vehículo en el sector de Los Ángeles de Palmira, en el cantón de Carrillo, Guanacaste. La víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar por personal de la Cruz Roja.

El accidente fue reportado a eso de las 6:50 p. m., momento en que dos ambulancias de soporte básico con cuatro cruzrojistas se desplazaron al sitio para atender la emergencia.

Una persona falleció y otra fue trasladada a un centro médico en condición crítica, tras choque de motos y un vehículo. (Captura de pantalla/Cruz Roja/Cruz Roja)

Además del fallecido, otro paciente resultó gravemente herido y fue trasladado en condición crítica al hospital Enrique Baltodano Briceño. Así lo dio a conocer el cruzrojista Kendall Viales.

Las autoridades correspondientes se presentaron al lugar para investigar las causas del accidente con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.