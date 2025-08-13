Joven de 25 años muere tras choque de dos motocicletas y un vehículo

Un joven de aproximadamente 25 añosfalleció la nochede este martes tras la colisión de dos motocicletas y un vehículo en el sector de Los Ángeles de Palmira, en el cantón de Carrillo, Guanacaste. La víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar por personal de la Cruz Roja.
El accidente fue reportado a eso de las 6:50 p. m., momento en que dos ambulancias de soporte básico con cuatro cruzrojistas se desplazaron al sitio para atender la emergencia.
