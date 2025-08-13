Sucesos

Joven de 25 años muere tras choque de dos motocicletas y un vehículo

Accidente ocurrió en Los Ángeles de Palmira, en Carrillo, Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

Un joven de aproximadamente 25 años falleció la nochede este martes tras la colisión de dos motocicletas y un vehículo en el sector de Los Ángeles de Palmira, en el cantón de Carrillo, Guanacaste. La víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar por personal de la Cruz Roja.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidentes de tránsitoCruz RojaMotocicletas
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.