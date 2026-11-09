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Política

José María Figueres reacciona al retiro de escultura de su padre

Expresidente advirtió sobre los riesgos de trasladar una obra de bronce y citó restauraciones realizadas en otros países sin desmontar los monumentos

José María Figueres
El expresidente José María Figueres Olsen cuestionó la decisión del Ministerio de Cultura de retirar la escultura de su padre, José Figueres Ferrer, para someterla a trabajos de restauración. La Nación
Cristian Mora