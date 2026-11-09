José María Figueres reacciona al retiro de escultura de su padre

El expresidente José María Figueres Olsen criticó la decisión del Ministerio de Cultura y Juventud de retirar la escultura de su padre, el también exmandatario José Figueres Ferrer, de la Plaza de la Democracia, en San José, para someterla a trabajos de restauración tras daños sufridos durante recientes manifestaciones.

“Los expertos en conservación en todo el mundo dicen casi lo mismo: la regla de oro es NO mover el monumento, salvo que sea estrictamente necesario”, escribió Figueres Olsen en una publicación en Facebook.

El exmandatario sostuvo que trasladar una escultura de bronce implica riesgos, como fisuras, daños en los anclajes o pérdida de parte de la pátina, por lo que defendió la posibilidad de restaurar la obra en su ubicación original, bajo el principio de mínima intervención.

La figura de José Figueres Ferrer quedó rayada con pintura negra durante una manifestación en defensa de la educación pública, el pasado 20 de octubre. Casi dos semanas después, el 2 de noviembre, personas encapuchadas realizaron nuevas pintas sobre el monumento durante la madrugada, mientras se desarrollaba un campamento de manifestantes organizado por las federaciones de estudiantes de las universidades públicas.

Trabajadores utilizaron una grúa y eslingas colocadas alrededor de la cabeza y el cuello de la escultura de José Figueres Ferrer para desmontarla de la Plaza de la Democracia, el viernes 6 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Cuatro días después, el viernes 6 de noviembre, el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, ordenó retirar la escultura para restaurarla, aunque la institución todavía no cuenta con una estimación del costo de los trabajos ni una fecha prevista para devolverla a la plaza.

Ese día, trabajadores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) utilizaron una grúa y lingas colocadas alrededor de la cabeza y el cuello de la obra, creada por la escultora Marisel Jiménez, para desmontarla y trasladarla al Museo Nacional.

El retiro ocurrió, además, a menos de un mes del 1.° de diciembre, fecha en que se conmemora la abolición del Ejército.

Vea cómo fue desmontada la escultura de Pepe Figueres de la Plaza de la Democracia

Figueres cita restauraciones realizadas sin retirar monumentos

En su publicación, Figueres Olsen señaló que una escultura debería trasladarse a un taller únicamente cuando presenta daños estructurales que requieren soldaduras, cuando se trata de una pieza pequeña que puede movilizarse fácilmente o cuando existe un peligro real e inminente de destrucción o robo.

Para respaldar su posición, mencionó varios ejemplos internacionales de monumentos restaurados sin necesidad de retirarlos de sus espacios públicos.

Uno de ellos fue el monumento a Simón Bolívar, ubicado en el Parque Rivadavia de Buenos Aires, Argentina, donde, según indicó, se realizan trabajos de limpieza y protección del bronce directamente en el sitio.

También citó el Monumento a los Sitios, en Zaragoza, España, cuya restauración, según explicó, se efectuó durante nueve meses mediante andamios, sin desmontar la obra.

Además mencionó la escultura Longos, en Bogotá, Colombia, que, de acuerdo con su publicación, fue intervenida en el espacio público después de sufrir actos de vandalismo.

El expresidente defendió procedimientos de conservación que incluyen la documentación de los daños, pruebas de limpieza, protección de la superficie y recuperación de la pátina, sin necesidad de trasladar las obras.

Especialistas también cuestionaron el desmontaje

Dos especialistas consultados por La Nación cuestionaron tanto la necesidad de retirar la escultura como el procedimiento utilizado para desmontarla.

Lauran Bonilla-Merchav, doctora en Historia del Arte y especialista en preservación del patrimonio, consideró que la decisión no respondió a los criterios de conservación que deberían aplicarse antes de trasladar una obra de estas características.

A su criterio, la pintura utilizada para rayar el monumento era “fácilmente reversible”, por lo que las labores de restauración podían realizarse in situ, es decir, sin mover la figura de su ubicación original.

José Segura Garita, ingeniero especializado en fundición y restaurador de patrimonio público metálico con 35 años de experiencia, coincidió en que era posible intervenir la escultura directamente en la Plaza de la Democracia.

Intervienen el monumento a José Figueres Ferrer

“Sí se puede restaurar en sitio y, luego de remover la pintura (cuanto antes), la pieza puede volver a la apariencia original dada por la escultora Marisel Jiménez”, explicó a La Nación.

Segura también cuestionó la manera en que fue levantada la escultura durante el desmontaje.

“Las fundiciones no son sólidas, están hechas en partes y soldadas efímeramente. Son para estar estáticas y nunca las colgamos de la cabeza. Se sostienen de la base y se elevan con sistemas de seguridad”, explicó.

Bonilla-Merchav también advirtió que levantar la figura desde esas zonas podía comprometer su integridad estructural. No obstante, se desconoce si el procedimiento ocasionó nuevos daños al monumento.

Segura cuestionó, además, el uso de rotomartillos, perforadoras y esmeriladoras durante los trabajos. “No conozco de una emergencia tal que requirió un desmontaje tan descuidado”, expresó.