Jefes de cinco fracciones respaldan crear comisión para investigar irregularidades en la CCSS

Los jefes de cinco fracciones legislativas respaldaron, este jueves, la creación de una comisión para investigar las irregularidades en la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y acordaron someter la propuesta a votación, el próximo lunes 7 de octubre, en el plenario del Congreso.

La decisión fue respaldada por los voceros de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP). En tanto, el oficialismo expresó reparos sobre la idea de conformar dicho foro en este momento.

Pilar Cisneros, jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), abogó por dar un compás de espera mientras el Juzgado Penal de Hacienda decide si separa a varios directivos de la CCSS investigados por un presunto sobreprecio en contratos otorgados a cooperativas para la administración de 138 Ebáis.

“Yo no sé si valdría la pena esperar, a ver qué pasa, porque si fuera así, habría que nombrar nuevas autoridades en la Caja y me parece que es mejor dar un compás de espera de unos días. El juez dijo que probablemente emitirá una decisión la próxima semana”, aseveró Cisneros.

Al respecto, Óscar Izquierdo, jefe del PLN, aseguró que la moción de la diputada liberacionista Andrea Álvarez para abrir la investigación va mucho más allá de los últimos acontecimientos suscitados por las presuntas irregularidades que investiga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Como parte del denominado Caso Barrenador, dicha dependencia investiga a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, así como a tres directivos, tres exdirectivos y la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

“Esto no depende de la situación jurídica en que esté la presidenta ejecutiva de la CCSS, porque esto va más allá de la situación en que esté ella. Si queremos decir no verla este jueves, para avanzar en otros temas, y dejarla para lunes o martes, no hay ningún problema”, indicó Izquierdo.

La jefa interina del FA, Rocío Alfaro, agregó que su partido está muy interesado en investigar todo lo relativo a la institución, por lo que independientemente de que se releve de sus funciones a Esquivel o se nombren otras autoridades, están de acuerdo en votar la moción el próximo lunes.

“La fracción de la Unidad ve con buenos ojos traer a la mesa de discusión e investigar un poco la situación de la Caja, que no está circunscrita a la situación en investigación judicial, sino también las listas de espera, el faltante de especialistas, el tema de infraestructura también, en el ámbito nacional”, declaró la socialcristiana María Marta Carballo.

Por su parte, tanto Pablo Sibaja, jefe de Nueva República, como Gilberto Campos, vocero interino del PLP, indicaron que sus respectivas agrupaciones también apoyan el órgano. El primero de ellos pidió tiempo para que su bancada defina cuál de sus integrantes integraría el foro investigador.

La moción de Álvarez Marín indica que el objetivo de la comisión es “investigar las presuntas irregularidades que han sido denunciadas y aquellas que surjan dentro de la investigación en torno a la CCSS”. Agrega que, durante este gobierno, se han evidenciado una serie de fallas sin atender, entre ellas las listas de espera y la deuda del Estado con la institución.

“Se tiene conocimiento de una gran cantidad de denuncias presentadas contra las más altas jerarquías de la CCSS, presuntos nombramientos irregulares, salarios ilegales de la Presidencia Ejecutiva, inestabilidad en la gobernanza, suspensión de los proyectos del portafolio de inversiones institucional, adjudicaciones cuestionadas, problemas para la construcción del nuevo hospital de Cartago, supuestas persecuciones contra exdirectivos y directivos, aparentes incongruencias en el contrato relacionado con el EDUS (expediente digital único en salud) y supuestas incongruencias en informes actuariales”, dice la propuesta de comisión.

La propuesta es que la comisión investigadora tenga siete miembros, de los cuales dos serían del PLN, y uno de cada uno de los otros partidos, así como un plazo de diez meses, prorrogables, para emitir informes.