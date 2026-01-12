Haga el quiz: estas 20 preguntas comparan sus ideas con las de los candidatos a la Presidencia de Costa Rica

Un quiz interactivo utiliza 20 preguntas para contrastar las ideas de los ciudadanos con las de quienes aspiran a la Presidencia de la República en las elecciones del 2026. El sistema toma cada respuesta y la compara con las posiciones declaradas por los candidatos en temas centrales del debate nacional.
Las preguntas abarcan asuntos como aborto, seguridad, jornadas laborales, migración, minería, tamaño del Estado, vacunación obligatoria y tecnología. No están organizadas por etiquetas ideológicas tradicionales, sino por decisiones concretas de política pública.
Haga el quiz y vea sus coincidencias
A partir de ese cruce, el sistema calcula porcentajes de coincidencia y los presenta de forma comparable. El usuario puede ver con qué candidatos coincide más, en cuáles temas existen mayores diferencias y cómo respondió cada aspirante a cada pregunta.
El quiz fue desarrollado por La Nación con base en las respuestas entregadas por los candidatos presidenciales. En total, 18 aspirantes aceptaron participar. No respondieron Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ni Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República. La herramienta es gratuita y de acceso abierto.