Guanacaste: estos serán los diputados para el periodo 2026-2030

Solamente hay dos partidos representados

Por Fernanda Matarrita Chaves

Estos son los cinco diputados de Guanacaste que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030. En este cuatrienio, solamente habrá legisladores de dos partidos políticos provenientes de esta provincia: Pueblo Soberano y Liberación Nacional.








