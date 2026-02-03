Guanacaste: estos serán los diputados para el periodo 2026-2030

Estos son los cinco diputados de Guanacaste que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030. En este cuatrienio, solamente habrá legisladores de dos partidos políticos provenientes de esta provincia: Pueblo Soberano y Liberación Nacional.

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

