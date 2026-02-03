Guanacaste: estos serán los diputados para el periodo 2026-2030

Estos son los cinco diputados de Guanacaste que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030. En este cuatrienio, solamente habrá legisladores de dos partidos políticos provenientes de esta provincia: Pueblo Soberano y Liberación Nacional.
Nayuribe Guadamuz Rosales (Pueblo Soberano)
Edad: 54 años
Profesión: Psicopedagoga y administradora educativa
Experiencia política: Ministra de Cultura (2022-2024).
Daniel Asdrubal Siezar Cárdenas (Pueblo Soberano)
Edad: 48 años
Profesión: Abogado y notario
Experiencia política: Sin experiencia política.
Cindy Dayana Murillo Artavia (Pueblo Soberano)
Edad: 39 años
Profesión: Abogada y notaria
Experiencia política: Asesora legislativa del diputado Daniel Vargas (2022-actualidad).
Ronald Alberto Campos Villegas (Liberación Nacional)
Edad: 66 años
Profesión: Tiene formación en economÌa política, filosofía e historia internacional
Experiencia política: Sin experiencia política.
Karol Vanessa Matamoros Montoya (Liberación Nacional)
Edad: 33 años
Profesión: Máster en Salud Pública y en Administración en Servicios de Salud
Experiencia política: Candidata a regidora suplente en el 2016.
