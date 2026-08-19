Política

Gobierno revive concesión minera de los Guevara Guth en propiedad que habían perdido por deuda del Movimiento Libertario

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, el Minae revirtió una decisión de la Dirección de Geología y Minas. Así, la administración de Laura Fernández otorgó a la firma Guevara Guth y Asociados un permiso para explotar una propiedad que ahora pertenece a un histórico exfinancista del PLN

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Por Natasha Cambronero
Tajo El Tejar
La concesión del tajo El Tejar fue otorgada a la firma Guevara Guth y Asociados, donde el excandidato presidencial Otto Guevara figura como presidente. (Archivo/La Nación y SNIT/Composición en Canva)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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