Política

Funcionarios denuncian ambiente de miedo y hostigamiento político en el Congreso; Yara Jiménez propone evaluar clima laboral

El temor a represalias es señalado como la razón por la que los funcionarios recurrieron al anonimato. Varias fracciones respaldaron revisar la situación

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Reunión de jefaturas de fracción, jefes de fracción
Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, se refirió a la denuncia anónima por supuesto hostigamiento contra funcionarios del Congreso que no forman parte del oficialista PPSO. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yara JiménezAsamblea LegislativaPersecusión políticaHostigamiento laboralDenuncia anónima
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.