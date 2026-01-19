Política

Franklin Chang pide a los costarricenses que salgan a votar: ‘Abstenerse es abdicar a nuestra democracia’

Astronauta y científico costarricense envió mensaje a los costarricenses sobre los 20 candidatos y el peligro de no votar

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
El astronauta costarricense Franklin Chang envió un mensaje a los costarricenses desde su cuenta en Facebook, de previo a las elecciones del próximo 1.° de febrero. Foto: (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Franklin ChangLlamado al voto
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.