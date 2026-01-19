Franklin Chang pide a los costarricenses que salgan a votar: ‘Abstenerse es abdicar a nuestra democracia’

El astronauta costarricense Franklin Chang envió un mensaje a los costarricenses desde su cuenta en Facebook, de previo a las elecciones del próximo 1.° de febrero. Foto:

El astronauta y científico costarricense Franklin Chang Díaz hizo un llamado al electorado para que acuda a votar en las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero.

Por medio de una publicación en Facebook, Chang recordó que en los próximos días se debe escoger a los líderes para los próximos cuatro años, y lamentó el abstencionismo de las últimas elecciones.

“Es un derecho que cada vez usamos menos, quizá por apatía o frustración, o por la simple sensación de impotencia ante la inercia de una maquinaria gubernamental que ha estado entrabada por años”, recalcó Chang.

“Pero debemos rechazar esos sentimientos: hay que estudiar a los 20 candidatos y hay que ir a votar”, agregó.

El científico dijo que “abstenerse es abdicar a nuestra democracia”, y esto ha llevado a que en los últimos años, la elección de los líderes sea decidida por un porcentaje cada vez menor.

Chang calificó esto como “un camino muy peligroso” y por esa razón hizo el llamado para ir a votar en las próximas elecciones.