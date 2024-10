PLN suspende votación sobre cambio en convención tras salida de grupo figuerista

El Partido Liberación Nacional (PLN) suspendió su Asamblea Nacional de este sábado, pasadas las 4 p. m., después de que un grupo nutrido de figueristas abandonó el recinto. Aunque no se rompió el cuórum, el Comité Ejecutivo optó por suspender la sesión. Así, se truncó la votación de una moción que proponía pasar al modelo de convención cerrada para elegir al candidato presidencial del 2026; es decir, con un padrón en el que solo podrían participar militantes.

La reacción de los delegados figueristas, que apoyan el cambio para la elección interna, se produjo luego de que, en una ajustadísima votación, 45 delegados aprobaron votar la moción de forma secreta, mientras que 44 asambleístas se pronunciaron en contra.

El voto secreto lo propuso el secretario general del PLN, Miguel Guillén, quien se opone al cambio en la convención.

Guillén argumentó que el secreto permitiría a los asambleístas actuar de una forma más libre, sin presiones de los líderes que impulsan una convención cerrada, a través de un padrón de previo registro para los militantes de Liberación.

Los diputados y aspirantes a la candidatura presidencial Carolina Delgado y Gilberth Jiménez, así como el exdiputado y asambleísta de Cartago Luis Gerardo Villanueva señalaron que el grupo de delegados afines a José María Figueres optaron por dejar el recinto, durante el receso en que el Tribunal Electoral Interno de Liberación ponía las urnas para el voto secreto.

Jiménez indicó que los figueristas salieron porque ya habían comentado, más temprano, que habían llegado a “socarles las cuerdas a algunos” para votar de acuerdo con el criterio de Figueres, de hacer una convención con un padrón de liberacionistas.

“Entonces, se informó de esto a la mesa del comité y se impulsó la decisión de que las votaciones fueran secretas. Incluso, José María Figueres estaba pidiendo que pusieran en las pantallas cómo estaba votando la gente, también don Francisco Nicolás. Cuando las personas tienen su propia convicción, pero las quieren presionar y forzar, es uno de los problemas del PLN”, dijo Gilberth Jiménez.

Villanueva detalló que fueron 13 delegados figueristas los que abandonaron el salón, porque el cuórum estaba en 75, y había 80 y resto asambleístas. El exdiputado puntualizó que las votaciones de todas las mociones siguientes las iban a perder José María Figueres y sus cercanos.

“Se salieron los de Limón, Victoria León, Mangell McLean y algunos de Puntarenas. Esta es una pérdida de Figueres, porque él quería manejar esa elección. Fue él quien dio la orden, el verdadero perdedor hoy fue Figueres”, aseguró Villanueva.

El cartaginés agregó que ya para la Asamblea Nacional siguiente, en noviembre, las mociones sobre convención abierta o cerrada ya murieron.

Sobre la decisión de un grupo de figueristas, el presidente del PLN, Ricardo Sancho, confirmó que se retiraron porque había un pensamiento de que era bueno exponer el voto públicamente, pero al final la Asamblea, “que es totalmente soberana”, tomó la decisión por estrecho margen de que las votaciones fueran secretas.

“La gente se puede sentir más confortable yendo a la urna y marcando si está de acuerdo o no. Tiene todo su derecho, no es nada ilegal, ni mucho menos”, indicó Sancho, quien apuntó que no se percató de cuántos delegados fueron exactamente los que se retiraron, pero enfatizó que fue por molestia de que el voto fuera secreto.

Sancho enfatizó que al final el cuórum no se rompió, pero sí reconoció que con la salida de los figueristas “ya la Asamblea no tenía la fuerza para tomar decisiones”.

De las 68 mociones que la Asamblea Nacional tenía previsto votar este sábado, apenas se vieron seis, cuatro de ellas son las reformas éticas y una ampliación de la Asamblea, con un aumento de delegados provinciales, de 10 a 20, promovida por Francisco Nicolás.

Figueres niega haber salido de Asamblea Nacional

Pese a los señalamientos de delegados como Carolina Delgado, Gilberth Jiménez y Luis Gerardo Villanueva, y otros asambleístas más que confirmaron en off la salida de los figueristas, el expresidente José María Figueres negó que él hubiera salido de la Asamblea a raíz de que se aprobó la votación secreta.

En un mensaje enviado por medio de Whatsapp, Figueres dijo que él estuvo entre los últimos en salir del salón donde se realizaba la Asamblea Nacional, luego de que Ricardo Sancho declaró suspendida la sesión.

El expresidente enfatizó que él no apoya una convención cerrada, sino que apoya “una convención abierta para los liberacionistas”.

“Estoy cansado de ver a personas de otros partidos políticos desfilar por las urnas de liberacionistas votando por los candidatos más débiles para perjudicarnos”, alegó.