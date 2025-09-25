Política

Fallece Karen Olsen, exprimera dama de la República y madre del expresidente José María Figueres Olsen

La también exdiputada falleció este jueves a los 95 años. Su trayectoria estuvo marcada por la política, la diplomacia y un fuerte compromiso con causas sociales

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
En redes sociales, José María Figueres Olsen, expresidente de Costa Rica entre 1994 y 1998, publicó una foto junto a su mamita, doña Karen Olsen Beck quien tiene 92 años, este 15 de agosto del 2025.
Karen Olsen Beck, ex primera dama de la República y exdiputada, falleció este 25 de setiembre del 2025. En la imagen, está junto a su hijo José María Figueres Olsen. (Tomada del Facebook de José María Figueres/Tomada del Facebook de José María Figueres)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Karen Olsen BeckJosé María Figueres OlsenJosé Figueres FerrerChristiana FigueresPLN
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.