Fallece Karen Olsen, exprimera dama de la República y madre del expresidente José María Figueres Olsen

(Tomada del Facebook de José María Figueres/Tomada del Facebook de José María Figueres)

Karen Olsen Beck, ex primera dama de la República y exdiputada, falleció este 25 de setiembre del 2025. En la imagen, está junto a su hijo José María Figueres Olsen.

Karen Olsen Beck, ex primera dama de la República, exdiputada y madre del expresidente José María Figueres Olsen, falleció este jueves a los 95 años, según confirmaron su familia y la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN).

Su hijo José María escribió un emotivo mensaje en el que señaló que su partida coincidió con el cumpleaños de su padre José Figueres Ferrer, expresidente y esposo de doña Karen, quien nació el 25 de setiembre de 1906.

“Hoy, cumpleaños de papá, mamá decidió subir al cielo para celebrarlo juntos”, fueron las palabras con las que recordó tanto a su padre como a su madre, resaltando la coincidencia de ambas fechas. Además, en la publicación agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Vida y legado de doña Karen

Doña Karen nació en Nueva York el 31 de enero de 1930, hija de Walter Olsen y Karen Beck.

Karen Olsen junto al expresidente José Figueres Ferrer.

Se formó académicamente en Arquitectura, Servicio Social y Sociología, alcanzando estudios de posgrado. Según historia recopilada por Carlos Revilla Maroto en el sitio web El Espíritu del 48, Karen Olsen conoció a José Figueres Ferrer mientras él ofrecía conferencias en la Universidad de Columbia, donde ella era activista por los derechos humanos de la población negra.

Karen Olsen junto a Daniel Oduber. Atrás, el expresidente José Figueres Ferrer. Foto: Mario Roa (Reproducción Marvin Caravaca Archivo GN)

Contrajeron matrimonio en San José, el 6 de febrero de 1954, durante la presidencia de Figueres Ferrer.

Con él procreó cuatro hijos: José María Figueres (presidente 1994-1998), Christiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención sobre Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mariano Figueres y Kirsten Figueres.

No obstante, la fecha del 25 de setiembre también guarda otro episodio de dolor para la familia Figueres Olsen. Ese mismo día, en 2019, falleció Mariano, a los 59 años, producto de un paro cardiorrespiratorio.

Mariano nació en San José en 1960 y se destacó como político y experto en seguridad, llegando a ocupar la dirección de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica.

En diciembre del 2011 José María Figueres regresó al país luego de varios años de radicar en Europa. A su llegada ofreció conferencia de prensa en la casa de su madre, Karen Olsen. (Rafael Pacheco Granados)

Años más tarde, doña Karen fue diputada por el PLN en el periodo 1990-1994, durante el gobierno del socialcristiano Rafael Ángel Calderón Fournier.

Como primera dama, impulsó causas sociales en juventud, educación especial, niñez y grupos laborales. Fundó instituciones como el Conadro para la lucha contra las drogas, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y la escuela para trabajadoras domésticas.

Fue promotora de la Orquesta Sinfónica Juvenil, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y de los primeros esfuerzos por crear parques nacionales. También, representó al país en la ONU en 1956 y dictó conferencias sobre justicia social y desarrollo económico.

Karen Olsen también fue embajadora de Costa Rica en Israel (1982-1983) y asesora de la Presidencia de la República (1994-1998), además de embajadora en misión especial en foros internacionales.