Fallece exembajador Jorge Urbina Ortega

Presidente legislativo Rodrigo Arias y el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentaron el fallecimiento de Jorge Urbina, ex viceministro, exembajador ante la ONU y Países Bajos.

Jorge Urbina Ortega (izq.), durante su periodo como embajador ante Países Bajos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, junto al entonces canciller de Costa Rica, Edgar Ugalde, durante el gobierno de Laura Chinchilla. (MAUD BRULARD)







