Fallece exembajador Jorge Urbina Ortega

Jorge Urbina Ortega (izq.), durante su periodo como embajador ante Países Bajos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, junto al entonces canciller de Costa Rica, Edgar Ugalde, durante el gobierno de Laura Chinchilla.

El exembajador y ex vicecanciller Jorge Urbina Ortega falleció este miércoles por la noche, según informaron el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el también exdiplomático Rodrigo Carreras, a través de sus redes sociales.

Urbina, de 79 años, fue viceministro de Relaciones Exteriores, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y ministro de Información en la primera administración de Óscar Arias Sánchez (1986-1990).

En el segundo mandato de Arias (2006-2010), Urbina fue embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, periodo en que llegó a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, según recordó Rodrigo Arias.

En el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), Jorge Urbina fue embajador ante el Reino de los Países Bajos y ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.

En las redes de la Cancillería, se recordó precisamente este periodo de ejercicio diplomático: “El Ministerio reconoce y valora su destacada trayectoria al servicio del país, especialmente su firme defensa del derecho internacional y de la soberanía nacional durante los casos de delimitación fronteriza con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia”.

“Costa Rica pierde a un gran servidor público. Yo pierdo a un entrañable amigo y consejero. Su ejemplo de entrega, inteligencia y amor por la patria quedará grabado para siempre en nuestra memoria”, dijo Rodrigo Arias.

El expresidente de la República Óscar Arias destacó que Urbina supo adelantarse a su tiempo y su era, quien “vivió una vida de compromiso y responsabilidad con nuestra patria”.

“Su muerte es un dolor, pero no es una tragedia, porque un hombre que vivió como vivió Jorge se gana el derecho a morir sin desaparecer. A Johanna, a sus hermanos y a sus hijos les digo que a Dios le pido para que el amor y la alegría de Jorge les sirvan de consuelo en estos días de tristeza; para que les ayuden a sembrar de hermosos recuerdos el dolido terreno del corazón“, escribió el exmandatario.