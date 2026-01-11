Política

Fallece a los 99 años Claudio Guevara, padre del exdiputado Otto Guevara

La noticia fue confirmada por la familia. Su hijo compartió un mensaje de despedida en redes sociales

Por Cristian Mora
Claudio Guevara Barahona fue médico oncólogo y ejerció durante años en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. En orden de aparición Peter Guevara, Otto Guevara y Claudio Guevara.







