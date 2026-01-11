Fallece a los 99 años Claudio Guevara, padre del exdiputado Otto Guevara

Claudio Guevara Barahona fue médico oncólogo y ejerció durante años en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. En orden de aparición Peter Guevara, Otto Guevara y Claudio Guevara.

Claudio Guevara Barahona, reconocido oncólogo y padre del exdiputado y excandidato presidencial del Partido Movimiento Libertario (ML) Otto Guevara, falleció a los 99 años.

Guevara fue médico especialista en oncología y desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Hospital Monseñor Sanabria, en la provincia de Puntarenas, su lugar natal.

Además, fue gestor del Partido Demócrata Cristiano e incluso fue candidato a vicepresidente de dicha agrupación en las elecciones de 1970 y 1974.

Más tarde, participó en la gestación del Partido Unidad Social Cristiana, que lo llevó a una diputación en el período 1982-1986.

Tras conocerse la noticia, su hijo Peter Guevara Guth, exdiputado libertario (2002-2006) compartió un mensaje en redes sociales para despedir a su padre: “Hay fiesta en el cielo!!! Ya descansa en paz mi amado Vater después de 99 añitos !! Dios te tenga en su Gloria. Te amo querido padre.”, escribió.

Familiares y allegados expresaron mensajes de condolencia y solidaridad a Otto Guevara y a su familia por la pérdida.

Las honras fúnebres se realizarán este lunes en la capilla de Jardines del Recuerdo, en Santo Domingo de Heredia. Posteriormente, será sepultado en ese mismo camposanto, donde descansan los restos de su esposa.