Expresidentes, exministros y diputados acuden a despedir a Lorena Clare, Primera Dama 1998-2002

El féretro de doña Lorena Clare fue llevado por su esposo y sus hijos.

Decenas de figuras de la política costarricense, amigos y familiares se congregaron este martes en la parroquia San Rafael, en Escazú, para despedir a la ex primera dama, Lorena Clare Facio.

La esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), luchó contra un cáncer de páncreas hasta su deceso, a los 82 años.

Durante la misa estuvieron presentes su esposo y sus hijos, Andrés y Ana Elena y sus nietos.

Figuras del partido Unidad Socialcristiana como Walter Niehaus, Juan Carlos Hidalgo, Lorena Vásquez, Rolando Laclé, Carlos Manuel Rodríguez, Alejandro Pacheco y Vanessa Castro, se cuentan entre los concurrentes.

También los expresidentes Laura Chinchilla, Óscar Arias Sánchez y Rafael Ángel Calderón y las ex primeras damas Margarita Penón y Gloria Bejarano.

Repase detalles del sentido funeral en estas imágenes:

La izquierda a derecha, la ex primera dama, Margarita Penón Góngora y la expresidenta Laura Chinchilla Miranda. Adelante, de celeste, el exvicepresidente Luis Liberman y de espaldas el exmandatario Rafael Ángel Calderón Fournier. (JOHN DURAN/John Durán)

El exmandatario Rafael Ángel Calderón acudió al funeral acompañado de su esposa Gloria Bejarano y otros familiares. Detrás de él, la diputada socialcristiana Vanessa Castro. (JOHN DURAN/John Durán)

Amigos, familiares y allegados acudieron a la iglesia de San Rafael, a despedir a doña Lorena Clare. (JOHN DURAN/John Durán)

Don Miguel Ángel Rodríguez rindió un sentido discurso en el que le dio gracias a Dios por la vida de su esposa, Lorena Clare, con quién compartió casi 64 años de casados. (JOHN DURAN/John Durán)

Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú. (JOHN DURAN/John Durán)

Familiares se abrazan para despedir a la ex primera dama. (JOHN DURAN/John Durán)

18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Andrés Rodríguez Clare hizo guardia a un lado del féretro de su mamá, Lorena Clare. (JOHN DURAN/John Durán)

Previo a la misa de funeral, el expresidente Óscar Arias le dio el pésame a don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Los acompaña el diputado Alejandro Pacheco. (JOHN DURAN/John Durán)

También se apersonaron en la iglesia de San Rafael de Escazú, el exministro de Ambiente, y sobrino de don Miguel Ángel, Carlos Manuel Rodríguez y el exministro de la Presidencia, Rolando Laclé Castro. (JOHN DURAN/John Durán)