Política

Expresidentes, exministros y diputados acuden a despedir a Lorena Clare, Primera Dama 1998-2002

La parroquia San Rafael de Escazú reunió a decenas de figuras de la política costarricense, que acudieron a rendirle un último adiós a la ex primera dama, Lorena Clare Facio.

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Por Vanessa Loaiza N.
18/03/2026/ Funeral de Lorena Clare en la parroquia de San Rafael de Escazú / Foto John Durán
El féretro de doña Lorena Clare fue llevado por su esposo y sus hijos. (JOHN DURAN/John Durán)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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