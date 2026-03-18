Expresidentes, exministros y diputados acuden a despedir a Lorena Clare, Primera Dama 1998-2002

Decenas de figuras de la política costarricense, amigos y familiares se congregaron este martes en la parroquia San Rafael, en Escazú, para despedir a la ex primera dama, Lorena Clare Facio.
La esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), luchó contra un cáncer de páncreas hasta su deceso, a los 82 años.
Durante la misa estuvieron presentes su esposo y sus hijos, Andrés y Ana Elena y sus nietos.
Figuras del partido Unidad Socialcristiana como Walter Niehaus, Juan Carlos Hidalgo, Lorena Vásquez, Rolando Laclé, Carlos Manuel Rodríguez, Alejandro Pacheco y Vanessa Castro, se cuentan entre los concurrentes.
También los expresidentes Laura Chinchilla, Óscar Arias Sánchez y Rafael Ángel Calderón y las ex primeras damas Margarita Penón y Gloria Bejarano.
Repase detalles del sentido funeral en estas imágenes:
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