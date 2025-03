Expresidente legislativo Eduardo Cruickshank será honrado en capilla ardiente

Los jefes de las fracciones políticas acordaron recibir el cuerpo del expresidente del Congreso Eduardo Cruickshank Smith el próximo lunes, para honrarlo capilla ardiente, en la Asamblea Legislativa, entre 2 p. m. y 3 p. m., antes de la sesión del plenario.

Cruickshank falleció el jueves a los 67 años. De acuerdo con el protocolo, los exdiputados pueden recibir honores de parte del Congreso, cuando fallecen, mediante una capilla ardiente en el plenario.

No obstante, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, aseguró que, por las dimensiones del féretro, no se podría realizar en el plenario del edificio, que fue inaugurado precisamente durante la presidencia del legislador limonense, entre el 2020 y el 2021.

El acuerdo es que la capilla ardiente se realizará en el Salón de Expresidentes, Expresidenta y Exjefes de Estado, en el primer piso de la Asamblea Legislativa.

Además, los diputados acodaron realizar un minuto de silencio en la sesión del plenario, esta tarde, en honor del exjerarca parlamentario que le tendió la mano al entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, para superar un periodo difícil durante su gobierno, lleno de manifestaciones y reclamos de diversos sectores a causa de las medidas por la pandemia del covid.

“Muy conmovido por el fallecimiento de don Eduardo Cruickshank. Un verdadero caballero que, como presidente del Congreso, defendió la democracia con valentía. Costa Rica pierde a un gran líder. Thank you, mister Congressman-you will be deeply missed”, escribió el expresidente de la República en sus redes sociales.

En enero del 2022, Cruickshank dio a conocer un libro, denominado Historia de una presidencia, en el que reveló que manifestantes de varios sectores planearon un golpe de Estado e, incluso, lo buscaron a él por ser la tercera persona en la línea de sucesión presidencial, después de los entonces vicepresidentes Epsy Campbell y Marvin Rodríguez.

Abogado, fue diputado por Restauración Nacional y lideró esa agrupación política como candidato presidencial en la campaña 2022. También, fue el primer afrodescendiente en presidir el Congreso y presidió la Asociación Deportiva Limonense (Asodeli).