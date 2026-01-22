Exgerente del INS denuncia supuesto ‘cuadro de los cariñitos’ administrado desde la presidencia ejecutiva

El exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge, aseguró que en esa institución existe un “cuadro de los cariñitos”, administrado desde la presidencia ejecutiva.

Se trataría de un mecanismo informal para el pago de patrocinios o compras de artículos promocionales, aparentemente solicitados desde instancias superiores.

“Al respecto, tuve conocimiento general, pero directo, de al menos un caso, sin haber participado de su gestión. Este tema fue mencionado en más de una ocasión en conversaciones en su despacho (el de Gabriela Chacón, presidenta del INS). Se trató de la instrucción para adquirir productos de un artesano de una zona alejada sin un beneficio directo para el INS por un monto relevante”, expuso Monge, en una audiencia ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.

El exgerente aseguró que, supuestamente, existen casos similares y que se intentó manejar la situación sin dejar rastro documental. Sin embargo, “la falta de discreción en su tratamiento permitió que varias personas del INS tuvieran conocimiento”.

Agregó que está en capacidad de aportar nombres de personas que pueden ser llamadas a testificar para que se refieran a esos supuestos hechos. Dijo comprender el temor de esos funcionarios, porque podrían ver en riesgo su estabilidad laboral, pero los exhortó a recurrir a instancias que los puedan proteger.

Durante esa audiencia, la diputada liberacionista, Katherine Moreira, aseguró que el INS pagó ¢4 millones a un artesano de la isla de Chira para comprar unos llaveros.

Supuesta contratación a la medida

El exgerente del INS también expuso la supuesta existencia de una “contratación a la medida” para adquirir los servicios de asesores en materia de relaciones con la Asamblea Legislativa, en particular, con la comisión de Ingreso y Gasto Público.

Monge denunció que se habría creado una contratación a la medida en el INS. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esa contratación se realizó desde finales de setiembre del año con la empresa CL2, siendo los interlocutores Noelia Araya y Ronald Alpizar; y que presenta características que aparentemente corresponden a una contratación diseñada a la medida”, dijo Monge.

El exgerente pidió que esa contratación se investigada por las instancias pertinentes.