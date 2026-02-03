Estos son los diputados por Puntarenas para el periodo 2026-2030: conozca su experiencia política

Estos son los seis diputados de Puntarenas que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.
Royner Mora Ruiz (Pueblo Soberano)
Edad: 43 años
Profesión: Psicólogo deportivo
Experiencia política: Ministro de Deportes.
María Isabel Camareno Camareno (Pueblo Soberano)
Edad: 65 años
Profesión: Contadora
Experiencia política: Sin experiencia política.
Ariel Alfonso Mora Fallas (Pueblo Soberano)
Edad: 45 años
Profesión: Educador
Experiencia política: Enlace territorial en Casa Presidencial.
Ana Ruth Esquivel Medrano (Pueblo Soberano)
Edad: 56 años
Profesión: Cursando actualmente secundaria y computación
Experiencia política: Directora de Incopesca (2006-2008 y 2022-2025), asesora legislativa (2014-2017) y regidora municipal (2010-2014)
Norjelens María Lobo Vargas (Liberación Nacional)
Edad: 38 años
Profesión: Administradora de Negocios
Experiencia política: Regidora de la Municipalidad de Coto Brus. Representante nacional del movimiento de mujeres de Puntarenas.
Jesús Antonio Calderón Calderón (Liberación Nacional)
Edad: 59 años
Profesión: Abogado
Experiencia política: Sin experiencia política.