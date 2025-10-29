Política

6 diputados sepultaron aumento de vacaciones para trabajadores costarricenses

Diputados de la Comisión de Jurídicos enviaron al archivo la iniciativa para aumento de las vacaciones de los trabajadores, por segunda vez.

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
votos contra aumento de vacaciones
Óscar Izquierdo y Danny Vargas, del PLN; Daniela Rojas, del PUSC; Daniel Vargas y Jorge Rojas, del PPSD, y Luis Diego Vargas, independiente, votaron en contra de aumentarles las vacaciones a los trabajadores. (Archivo LN/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vacaciones en Costa RicaAumento de vacacionesDiputados
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.