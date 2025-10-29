6 diputados sepultaron aumento de vacaciones para trabajadores costarricenses

Óscar Izquierdo y Danny Vargas, del PLN; Daniela Rojas, del PUSC; Daniel Vargas y Jorge Rojas, del PPSD, y Luis Diego Vargas, independiente, votaron en contra de aumentarles las vacaciones a los trabajadores.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa sepultaron este martes el proyecto de ley para aumentar los días de vacaciones que pueden disfrutar los trabajadores costarricenses, según lo establece el Código de Trabajo.

Durante la votación por el fondo del proyecto de ley, seis congresistas votaron en contra y solamente una legisladora votó a favor de la propuesta.

Se trata de una reforma legal que busca actualizar el régimen de vacaciones pagadas para la población trabajadora, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIJ) desde 1970.

Actualmente, las trabajadoras domésticas tienen derecho, por ley, a 15 días de vacaciones anuales remuneradas o la proporción correspondiente en caso de que el contrato termine antes de 50 semanas, según lo estipula el artículo 105 del Código de Trabajo, numeral sin tocarse desde 1943.

LEA MÁS: ¿Cómo incide la continuidad laboral en el pago de anualidades, cesantía y vacaciones en el Estado?

El 153 de esa misma ley, se indica que el derecho para la generalidad de los trabajadores es de un mínimo de dos semanas por cada 50 semanas laborales continuas con un mismo patrón, o bien un día de vacaciones por cada mes trabajado, al menos.

La iniciativa legal del expediente 24.610 planteaba actualizar el régimen a 22 días de vacaciones anuales remuneradas, para las trabajadoras domésticas, y tres semanas por cada 50 semanas laborales continuas, como mínimo, para la generalidad de la fuerza laboral.

Sin embargo, dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), dos del partido de gobierno, una de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y un independiente votaron en contra del proyecto, mientras que solo la representante del Frente Amplio (FA) votó de manera afirmativa.

Se trata de los liberacionistas Óscar Izquierdo y Danny Vargas, los chavistas Daniel Vargas y Jorge Antonio Rojas, la socialcristiana Daniela Rojas y el independiente Luis Diego Vargas, antes del Liberal Progresista (PLP).

LEA MÁS: Hoteles esperan un 66% de ocupación para las vacaciones de julio y lanzan promociones especiales

La frenteamplista Rocío Alfaro, único voto afirmativo, enfatizó que el aumento de los días de vacaciones para los trabajadores es positivo para la salud mental, no solo los trabajadores de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, sino también en las calles y las casas.

“¿Cómo y cuánto gasta la seguridad social por enfermedades derivadas del cansancio, mientras los trabajadores enfrentan la imposibilidad de ver, cómo dicen, las vacaciones como la luz al final del túnel?“, señaló la legisladora.

Alfaro alegó que sería positivo para el turismo, sector que se beneficia cuando se logran dar los fines de semana largos. Además, la diputada aseguró que más vacaciones mejorarían la creatividad, actitud y productividad de los trabajadores, así como mejorar las relaciones interpersonales.

La congresista enfatizó que el país está atrasado por décadas en legislación sobre vacaciones, a la par de países de muy bajo desarrollo económico.

En contra de la propuesta, solamente se pronunció la socialcristiana Daniela Rojas, quien adujo que la discusión debe darse, pero amarrada a una discusión sobre reducción de las cargas sociales e impositivas para las empresas.

“Las empresas que le pueden hacer frente a estas propuestas son las grandes, a quienes no les afecta en lo más mínimo, porque el tamaño y capacidad de esas empresas lo permite, pero esto genera un problema a los que ni siquiera podemos consultar, por su tamaño”, puntualizó Daniela Rojas.

Esta es la segunda vez que esta iniciativa es sepultada por los diputados.