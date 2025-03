¿Estados Unidos le quitó la visa? El diputado fabricista José Pablo Sibaja lo aclara todo

Este martes, después de varias semanas de consultas, el diputado fabricista José Pablo Sibaja, jefe del Partido Nueva República (PNR), finalmente aclaró si el Gobierno de Estados Unidos puede quitarle la visa para viajar a ese país.

El congresista fue uno de los diputados mencionados en un reportaje, en diciembre pasado, por presuntos vínculos con empresarios de la compañía china de tecnología, Huawei. Incluso, se difundió un video de él vapeando con ejecutivos de la firma china. No obstante, Sibaja aclaró a La Nación que no tiene visa vigente y no ha recibido notificación.

Así lo informó luego de que su colega Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó que EE. UU. le retiró la visa, al igual que lo hizo con las congresistas Johana Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista (PLP).

En esos casos, los legisladores señalaron directamente al gobierno de Rodrigo Chaves como el responsable de solicitarle a la Embajada de Estados Unidos que aplique el retiro de la visa como una represalia contra las personas que opinan diferente que el mandatario.

